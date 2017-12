Segunda B La hermandad Melilla-Cádiz, mucho más que fútbol El club azulino jugó con la equipación del club andaluz, con el que tiene una estrecha relación desde hace años y que este domingo acudió en su ayuda

Jorge Abizanda

@JorgeAbizanda Seguir 11/12/2017 08:54h Actualizado: 11/12/2017 08:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La UD Melilla vivía este fin de semana un accidentado viaje a la Península y no podía embarcar en el avión con su material deportivo, incluida la vestimenta para el partido que debía lucir este domingo en su duelo de Liga del Grupo IV de Segunda B ante el San Fernando. El conjunto azulino, sin embargo, no tuvo problemas para disputar el duelo gracias a la solidaridad del Cádiz, club con el que esta «hermanado» y que no dudó en acudir en su ayuda en un momento de necesidad. La entidad del Ramón de Carranza cedió sus equipaciones a los melillenses, a los que trajo suerte porque acabaron sumando una importante victoria en el estadio bahía Sur(0-2).

[Nacho Aznar hace historia con el Melilla en Segunda B]

«El avión que nos tenía que llevar no podía volar con tanto peso debido al viento que había en ese momento, por lo que tuvimos que dejar todo el material en tierra. Se quedaron las equipaciones y todo el material de los fisios», explica a este periódico Luis Manuel Rincón, presidente de laUD Melilla. Como es habitual en este tipo de situaciones, el San Fernando, el rival de los azulinos este domingo, se puso deportivamente a disposición de la entidad melillense, que también contó con la desinteresada colaboración del Cádiz, equipo con el que mantiene una estrecha relación desde hace años. Una bonita «hermandad» gestada en los días en el que los gaditanos militaban en la categoría de bronce del fútbol español y que sigue muy viva.

«La historia de amor entre la UD Melilla y el Cádiz es la de un flechazo a primera vista. Aunque es fácil enamorarse de este club, de su historia y de su afición, hoy lo han demostrado de nuevo al ofrecerse a dejarnos todo el material deportivo y médico necesario para afrontar con garantías el partido», asegura el presidente de la entidad azulina, que también quiso agredecer el trato y la colaboración prestada por el San Fernando, el rival al que se enfrentó este domingo su equipo luciendo un improvisado uniforme.

El Melilla jugó ante el San Fernando con las camisetas rosas y las medias blancas de la tercera equipación utilizada por el Cádiz la pasada temporada, mientras que los pantalones, de color amarillo, fueron los que los jugadores del Ramón de Carranza emplean este curso cuando tienen que vestir el segundo uniforme de la entidad. «Somos dos equipos hermanados, anteriormente rivales en el Grupo IV, pero siempre unidos por el gran cariño entre sus aficiones, que se empezó a gestar con mayor viveza después de una de las últimas visitas de la hinchada azulina al Ramón de Carranza», recuerda Luis Manuel Rincón a ABC. «Desde entonces, ambas familias (la amarilla y la azulina) se han profesado amor mutuo desde la distancia, y las entidades tan sólo nos hemos dejado llevar».

Este domingo el comportamiento del Cádiz con sus «hermanos de Melilla» fue para quitarse el sombrero. «No ha dudado un instante en poner a nuestra disposición todo lo necesario de una manera desinteresada», afirma el dirigente, que también mantiene una buena relación personal con el presidente del conjunto amarillo, Manuel Vizcaíno, «una persona que me ha ayudado mucho en mis primeros momentos en el cargo». Pero Rincón también quiere ser agradecido con su rival. «No quiero dejar la oportunidad de dar las gracias también al San Fernando, que igualmente nos proveyó de una gran cantidad de material», insiste el presidente del Melilla.

En la rápida respuesta del Cádiz para acudir en ayuda del Melilla tuvo mucho que ver el encargado de las relaciones institucionales de la entidad azulina, Luciano Nogales, que también es socio y un gran seguidor del conjunto amarillo. «Es la persona que más ha disfrutado de la victoria, te lo puedo asegurar», afirma Rincón. Y es que, luciendo los colores del Cádiz, el Melilla venció en San Fernando (0-2) gracias a los goles de Zelu y Yacine, ambos en la segunda parte.