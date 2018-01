Gerard Piqué «Antes de las elecciones pedí que se respetara el resultado y no se está respetando» El central renueva hasta 2022, opina sobre el «procés» y confiesa que «hubiera dejado el fútbol si no hubiese llegado a un acuerdo con el Barcelona»

SERGI FONT

Barcelona 29/01/2018

Gerard Piqué fue el protagonista del acto protocolario de su renovación. El defensa, junto al presidente Josep Maria Bartomeu, firmó el contrato que le liga al Barça hasta el 30 de junio de 2022, con una cláusula de 500 millones de euros. Si lo cumple serán 14 años en el club, toda una vida. «Siento el Barça como si fuera mi casa, es mi vida y espero que no sea la última renovación», explicó el futbolista, que tendrá 35 años cuando acabe este contrato. «Mi sueño siempre ha sido retirarme aquí desde que regresé con 21 años. No me hace ilusión irme a otro sitio. Es el Barça o nada», añadió. Y tras agradecer al club y a sus compañeros su aportación, se mostró optimista con la temporada que están realizando: «pinta bien», aseguró. Piqué fue contundente: «Quizás hubiese dejado el fútbol si no hubiese llegado a un acuerdo. No tenía la motivación de vestir otra camiseta».

El próximo paso de Piqué, si todo sigue su curso, es que sea nombrado cuarto capitán tras la marcha de Mascherano, algo que no le preocupa demasiado: «Siempre me he visto haciendo de capitán. Soy un jugador que soy diferente, muchas veces me mojo más de a cuenta y hago más ruido de la cuenta y un vestuario prefiere un perfil más tranquilo. Soy como soy y seguiré siendo así». Y añadió: «Le dais mucho morbo a lo del brazalete y cada uno tiene un rol en el vestuario. Sea o no sea capitán seguiré siendo igual. Le dais más importancia de la que tiene».

Evitó las preguntas sobre la polémica suscitada con el Español, después de que Piqué se refiriera al club como «Español de Cornellá». No obstante, asegura que no se arrepiente: «No me arrepiento y tampoco creo que hoy toque hablar de este tema. Estoy aquí por mi carrera durante los últimos diez años. Cuando vaya allí el próximo domingo ya os daré un titular». Pero soltó: «Este fin de semana, la Peña jugaba en el Palau y es el Juventut de Badalona... Es una obviedad».

Opinó, en cambio, casi sin que se le preguntara sobre el «procés» y la situación política de Cataluña. «Antes de las elecciones pedí que se respetara el resultado y el resultado no se está respetando». Inmediatamente se reiteré en su intención de abandonar la selección española tras este próximo verano: «Lo más normal es que después del Mundial deje la selección. Ha sido una etapa espectacular. Es un orgullo vestir la camiseta de la selección cada vez que me ha tocado hacerlo. Pero es un tema de motivación y de querer hacer otras cosas, cerrar una etapa dejando el pabellón muy alto y siendo un jugador importante. La selección me ha dado mucho y yo he tratado de devolvérselo con sacrificio. Lo más normal es que tras Rusia lo deje».