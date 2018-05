Mundial 2018 Iago Aspas: «No tengo vértigo, me lo he ganado» El delantero gallego reivindica su presencia en la lista de 23: «El míster premia a los jugadores sin mirar de qué equipo provienen»

Iago Aspas, delantero del Celta y de la selección española, avisó este martes que no tiene «vértigo» de estar a la altura de los grandes goleadores este curso, remarcó que se lo «ha ganado» con su trabajo y destacó que «basta con ver un entrenamiento para ver que hay mucho nivel» en la selección española.

«Vértigo no. Me lo he ganado y he trabajado durante este último año muy bien con mis compañeros. Ojalá pudiera haber podido pegar ese último empujón al final de temporada para engancharnos a Europa», valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Desde su debut como internacional hasta ahora, el futbolista repasó que ha venido «trabajando igual desde el primer día» y «con la misma ilusión». «Entré por la lesión de un compañero, que nunca es agradable, pero gracias a eso puede que hoy esté aquí. El entrenador tuvo la oportunidad de verme y el gran trabajo que ha hecho mi equipo me ha dado la oportunidad de seguir viniendo todo este tiempo y estar en la lista para el Mundial», explicó.

«El míster premia a los jugadores sin mirar de qué equipo provienen y que trabajan día a día. El Celta a lo mejor no es un equipo tan grande como el Real Madrid o el Barcelona y no le ha importado», opinó Aspas, uno de los tres delanteros elegidos para la cita junto a Diego Costa y Rodrigo Moreno.

En la convocatoria no ha entrado Álvaro Morata. «He hablado con él. Es una decisión que toma el míster, sólo podían estar 23 y se han quedado no solo Álvaro sino muchísimos compañeros muy buenos fuera y también tenemos el recuerdo del Mundial, que Gotze marcó el gol de la final y no ha entrado en la lista. Esto va por etapas, tienes un año malo y otro compañero tiene la oportunidad de ir».

«No soy el seleccionador. El que tiene la papeleta jodida por decirlo de alguna manera es él. Seguramente si yo hiciera una lista, el de al lado otra y el del otro lado otra seguramente no cuadraríamos, como para cuadrar en el delantero», declaró el atacante, que no ha hablado con Lopetegui sobre su rol.