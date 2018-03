Fútbol Una indiscrecion destapa el fichaje de Pau por el Betis «Le va a dar muchas alegrías al Betis porque es muy buen portero», desvela Cañas tras desvelar una conversación con él

Las grandes noticias en el mundo del fútbol suelen conocerse gracias a indiscreciones involuntarias. Una de las últimas ha sido referente al futuro de Pau López, que está dando largas al Español para renovar su contrato. El portero del equipo blanquiazul, que acaba contrato el 30 de junio, se habría comprometido con el Betis, tal y como avanzó la edición sevillana de ABC y que ha venido a ratificar José Alberto Cañas, exjugador verdiblanco entre 2009 y 2013 y actual futbolista del Paok de Salónica. El futbolista compartió vestuario con Pau López en el Español.

«He hablado con él, me preguntó un poco a ver qué tal, cómo era todo aquello y la verdad es que es muy buen chico y al Betis le va a dar muchísimas alegrías porque es muy buen portero. Yo espero que en unos años esté de nuevo en la selección española porque es un portero con muchísima proyección y seguramente estará ahí», confesó Cañas en una entrevista a Radio Marca. Pau López se ha comprometido con el Betis para las próximas cinco temporadas, llegará con la carta de libertad y será la primera incorporación del equipo andaluz.

Hay que recordar que el máximo responsable deportivo del Español, Jordi Lardín, ya manifestó su malestar con el portero por su indefinición. «Espero que renueve. Es una negociación difícil y complicada pero estamos jugando nuestras cartas. Diciembre es la fecha máxima para llegar a un acuerdo. Hemos hablado con Quique, un técnico muy implicado con el club, y sabe cual es la situación. No podríamos perder el tiempo con un portero que no quiere estar aquí y si Diego López no se lesiona, habrá que tomar una decisión pensando en los intereses del Español», explicó en una velada amenaza con el banquillo. Y, finalmente, Diego López se afianzó en la titularidad. No obstante, un brutal choque con Armando Sadiku durante la disputa del Levante-Español le obligo a ingresar en el hospital y permanece de baja mientras se recupera del traumatismo craneal que sufrió, lo que le ha permitido a Pau Lopez recuperar la titularidad.