Final Champions League 2018 Así es Karius, el triste protagonista de la final de Kiev El guardameta del club inglés, que ha recibido amenazas de muerte por las redes sociales, pide disculpas después de sus terribles errores en Kiev

Mario López

Fue el protagonista inesperado de Kiev. Loris Karius protagonizó dos errores clamorosos que propiciaron la victoria del Real Madrid en una noche que el guardameta recordará el resto de su vida.

El cancerbero de 24 años nació en Biberach, una ciudad al sur de Alemania de unos 30.000 habitantes. Se formó en la cantera del SSV Ulm, donde permaneció hasta poner rumbo al Stuttgart. Gracias a sus destacadas actuaciones, el futbolista llamó la atención del Manchester City, que lo incorporó a sus filiales hasta el año 2012.

El jugador alemán llegó al Liverpool en julio de 2016 procedente del Mainz, equipo donde también militó su actual entrenador, Jurgen Klopp. Durante su primera temporada en Anfield permaneció a la sombra de Simon Mignolet, al que terminó arrebatando la titularidad en el curso 2017-2018.

Karius es novio de Pamela Rief, una gurú de las redes sociales que tiene tres millones de seguidores en Instagram, donde publica temas sobre alimentación, ejercicio físico y moda. El arquero del combinado británico es un reconocido amante de los animales, en especial de los perros. Tiene un gran repertorio de fotografías en las redes sociales con su mascota, Bansky, un husky con el que comparte el azul claro de sus ojos. Entre sus gustos también están los videojuegos, los tatuajes y el baloncesto.

El germano no desaprovecha la oportunidad para escaparse a Estados Unidos para asistir a los encuentros de la NBA. Entre sus referentes futbolísticos, Karius ha confesado en numerosas ocasiones que su ídolo es Oliver Kahn, además de Íker Casillas, a quien considera uno de los mejores porteros de la historia.

A pesar de su buen papel en la Liga de Campeones, hasta la noche del sábado contra el Madrid, Karius no ha sido convocado por Joachim Low para el Mundial de Rusia. El entrenador de la «Mannschaft» se decantó por Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, que lleva toda la temporada lesionado y del que no se sabe en qué estado llegará a la cita internacional. Además, Low también ha incluido en la lista a Kevin Trapp, del PSG, que tan solo ha jugado 4 partidos de la liga francesa, y a Ter Stegen y a Leno.

Además de su partido ante el Madrid, Karius también ha realizado otros fallos bajo la portería de la formación inglesa en el pasado. Uno de sus desaciertos más recordado en Inglaterra fue durante el año de su debut en la Premier League. Frente al Sunderland, se disponía a sacar de puerta y pasar en corto a uno de sus defensas. Sin ningún tipo de presión, golpeó mal el cuero y acabó propiciando un saque de esquina para el equipo rival.

Amenazas de muerte

Después de su fatídica noche en el estadio Olímpico de Kiev, el jugador no dudó en acercarse a la grada donde se encontraban los hinchas ingleses para disculparse por sus errores. Los seguidores agradecieron el gesto del portero y se levantaron para aplaudir al arquero, visiblemente emocionado.

El meta volvió a pedir perdón ayer a través de Twitter: «Realmente no he dormido hasta ahora... las escenas siguen pasando por mi cabeza una y otra vez... Lo siento infinitamente por mis compañeros, por ustedes y por todo el personal. Sé que lo he estropeado con los dos errores y os he defraudado a todos».

Muchos aficionados respondieron con apoyos y otros aprovecharon las redes sociales para enviar insultos y amenazas de muerte al futbolista. Hechos que la policía británica de Merseyside ya está investigando.