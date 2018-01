La Liga Kepa: «Lo mejor para mí es seguir en el Athletic por mucho tiempo» El guardameta vasco, renovado hasta 2025, reconoce que ha tenido que pensar mucho hasta tomar la decisión

Kepa Arrizabalaga se mostró «muy contento»por renovar su contrato con el Athletic Club hasta 2025, «la mejor» para él de las propuestas que había tenido y que no desveló pese a que su nombre había sonado con mucha fuerza para jugar en el Real Madrid a partir de este mercado invernal.

«Estoy muy contento por seguir en la que considero que es mi casa, donde llevo muchos años, casi 15 años y creo que es un momento muy importante para mí y mi carrera», celebró Kepa en declaraciones a los medios del club tras oficializarse este lunes su renovación.

El guardameta vizcaíno reconoció que había sido «una negociación larga», pero que estaba feliz de que todo hubiese salido bien. «Ha sido un tiempo prolongado, pero los que están cerca de mí o más me conocen saben que soy una persona a la que le gusta pensar mucho y analizar todo antes de tomar una decisión», comentó.

«Los que más me conocen saben que soy una persona a la que le gusta pensar mucho antes de tomar una decisión»

«Me he tomado un tiempo y quiero dar las gracias al club por respetar mi tiempo en tomarla. Por la finalización de contrato era libre para negociar a partir del 1 de enero y ha habido propuestas, pero considero que la mejor para mí es seguir en el Athletic por mucho tiempo», subrayó.

El internacional dio las gracias a su «familia, amigos, compañeros, presidente y afición por el respeto y apoyo mostrado en este tiempo». «Estoy deseando devolverles la confianza y el respeto en el terreno de juego», añadió.

Sin embargo, a Kepa aún le queda para volver por su lesión en el pie, una dolencia que «no es fácil y necesita su tiempo». «En las últimas semanas he notado avances y creo que estoy cerca de volver con el grupo, pero no quiero marcarme fechas exactas para no apresurarme porque recuperarme bien es lo importante. Estoy con ganas de ayudar al equipo y con ganas de estar cuanto antes», sentenció.