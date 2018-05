Laporta: «La Champions la ganó la acción de Ramos»

S. D.

Joan Laporta, expresidente del Fútbol Club Barcelona, repasó la actualidad del conjunto azulgrana y del fútbol europeo durante un acto en el que fue presentado junto a Pep Guardiola como nuevos patronos de la Fundación Johan Cruyff. Y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie pues, como siempre, el exmandatario azulgrana no se ha mordido la lengua.

Sobre la tercera Champions League consecutiva del Real Madrid, el eterno rival del Barça, Laporta declaró que «la ganó la acción de Ramos y la ganó el portero del Liverpool, que tuvo una tarde desgraciada». «Ramos es muy listo y muy hábil. Son unos profesionales. El Liverpool los tenía encerrados», añadió.

Cuestionado por la racha de éxitos del equipo de Zidane y su comparación con el Barcelona de Guardiola, el que fuera mandatario culé no tuvo ninguna duda: «Para mí es mejor el Barça de Pep. Es que es la manera de jugar. Podemos estar hablando de títulos... Y esa fue una temporada perfecta, con siete títulos. El Madrid e Zidane esto aún no lo ha hecho. Pero pienso que Zidane es un entrenador que conoce muy bien su vestuario y sabe motivarlo».

A vueltas con las prioridades

Laporta se manifestó en la línea de Carles Puyol que tras la victoria madridista en Kiev declaró que quizás el Barcelona debería replantearse sus prioridades. «Seguro que Cruyff pensaría que más allá de que el Barça ha hecho una gran temporada porque ha ganado dos títulos importantes, y la Liga para mí es el más importante, sí que es cierto que pensaría que podía haber salido aún mejor. Y quizás sí que haría esta reflexión de que un Barça que yo creo que es el mejor equipo del mundo y que es el equipo que mejor juega, y que tiene al mejor que es Messi, pues bueno se están perdiendo oportunidades».

«Yo creo que las prioridades son la Liga y la Champions. Pienso que hay que ir a por todas. El Barça debe tener plantilla para aspirar a todo. De hecho fue una eliminación en cuartos de la Champions en un partido que no salió bien. Se actuó de una manera que no hubo culpables. Se pueden relajar en un momento determinado y te pasa lo que te pasó», agregó.

Laporta también tuvo palabras sobre Neymar, sobre su salida del Barcelona y la posibilidad de que en los próximos años juegue con la camiseta blanca: «Me hubiera gustado seguir viéndole en el Barça, y si no, que juegue en el equipo que sea más feliz. Si está en el rival directo no será muy buena noticia para nosotros, porque creo que es un gran jugador».

Finalmente, el que fuera presidente azulgrana tiró una pulla a la actual directiva del club, por la falta de compromiso con la cantera. «Me entristece que no se está potenciando la cantera y luego no está aprovechando una época con grandes jugadores en el primer equipo que tendrían que ser los mentores. El club debería impulsar una serie de actuaciones para que estos jugadores enseñaron a los canteranos. Yo recuerdo que Deco enseñó a marcar el ritmo de partido a Xavi e Iniesta. Y que Piqué tuvo grandes maestros como Márquez, Puyol. O Ronaldinho, con Messi. Este relevo generacional que se tendrá que hacer debe trabajarse, no es espontáneo. Y esto es lo que no veo que se esté haciendo».