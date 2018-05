Mundial de Rusia Así son los lemas de las 32 selecciones de Rusia 2018 El eslógan que lucirá en el autobús de la selección española será «Juntos somos invencibles»

EFE

Actualizado: 30/05/2018 14:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

"Ilusión", "fuerza", "pasión" o "historia" son algunos de los valores que llevarán escritos como lema en sus autobuses oficiales las treinta y dos selecciones que participarán en el Mundial de Rusia 2018.

Los eslóganes, propuestos y votados por los aficionados a partir del concurso Be There With Hyunday, acompañarán a sus respectivas selecciones a su paso por Rusia durante toda la competición.

La 'Roja' partirá con el lema "Juntos somos invencibles". El mensaje de Alemania, defensora del título, es "Escribamos la historia juntos"; el de Argentina, subcampeona en Brasil, "Unidos por una ilusión"; el de la Canarinha, "Más que cinco estrellas, doscientos millones de corazones"; y el de Francia, "Vuestra fuerza, nuestra pasión. ¡Vamos azules!".

Estos son todos los mensajes que acompañarán a las selecciones:

Alemania: Escribamos la historia juntos

Arabia Saudí: Caballeros del desierto

Argentina: Unidos por una ilusión

Australia: Se valiente, se atrevido, los 'Socceroos' en verde y oro

Bélgica: Los 'diablos rojos' en misión.

Brasil: Más que 5 estrellas 200 millones de corazones

Colombia: Aquí van un sueño, tres colores y 50 millones de corazones

Corea del Sur: Tigres de Asia, conquistar el mundo world)

Costa Rica: No hay imposible cuando juega todo un país

Croacia: Pequeño país, grandes sueños.

Dinamarca: Juntos haremos historia.

Egipto: Cuando dices faraones, el mundo debe levantarse y escuchar

España: Juntos somos invencibles

Francia: Vuestra fuerza, nuestra pasión, 'allez les Bleus'

Islandia: Hagamos nuestro sueño realidad

Inglaterra: Llévanos a la victoria.

Irán: 80 millones de personas, una nación, un latido del corazón

Japón: Es la hora de la batalla, 'samurai blue'.

Marruecos: Los 'leones del Atlas', orgullo de Marruecos

México: ¡Hechos en México!, ¡Hechos para la victoria!

Nigeria: Las alas del orgullo africano

Panamá: ¡Panamá! la fuerza de dos mares

Perú: ¡Estamos de vuelta! Acá viajan más de 30 millones de peruanos!

Polonia: Vamos Polonia

Portugal: El pasado es gloria, el presente es historia

Rusia: Juega con un corazón abierto

Senegal: No hay nada imposible para los senegaleses

Serbia: Un equipo, un sueño-Serbia

Suecia: Todos juntos para Suecia

Suiza: Cuatro lenguas, una nación

Tunez: Rusia, aquí llegan las águilas de la mano de jugadores y aficionados

Uruguay: Brilla el sol en Rusia, el cielo es todo celeste