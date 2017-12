La Liga El Levante-Leganés acabó a palos en el vestuario Un miembro del cuerpo médico del Levante denunciará a Amrabat por, supuestamente, haberle golpeado en el rostro

S. D.

@abc_deportes 20/12/2017 08:53h Actualizado: 20/12/2017 08:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Levante no puede con un Leganés con diez

La tensión vivida durante el Levante-Leganés, en el que los locales no pudieron con un conjunto madrileño que se quedó con diez (0-0), se trasladó al término del encuentro a los vestuarios donde, según parece, se produjo un violento altercado entre los jugadores de ambos equipos.

El choque acabó con tres expulsados. El colegiado aragonés Jaime Latre echó del partido por doble amonestación en el minuto 68 al visitante Amrabat, y en las protestas que esta decisión generó, a un integrante del banquillo del equipo madrileño. Posteriormente, ya en el tiempo de prolongación se acercó al banquillo del Levante y mostró la segunda amarilla a Campaña, jugador que había sido sustituido pero había visto ya una primera cartulina mientras estaba sobre el terreno de juego.

Con el pitido final, jugadores de ambos equipos dieron salida a esta tensión vivida y se increparon camino de los vestuarios. Hasta tal punto de que los periodistas pudieron escuchar los gritos de unos y otros desde la sala de prensa y a miembros de la Policía pidiendo a los dos equipos calma y que se introdujeran en sus respectivas «casetas».

Según avanzó la Cadena COPE, durante los altercados Nordin Amrabat, el jugador del Leganés expulsado por doble amarilla, golpeó en el rostro a un miembro del cuerpo médico del Levante que presentará la correspondiente denuncia ante la policía.

El colegiado no recogió nada de lo sucedido en el acta del partido por lo que el Comité de Competición no podrá actuar contra Amrabat pese a que pueda existir una denuncia.

Preguntado por lo ocurrido, el entrenador del Leganés, Asier Garitano, dijo en rueda de prensa que no sabía lo que había ocurrido, pero que quizá había sido consecuencia de la tensión del partido. «No tengo ni idea, pero lo preguntaré», indicó.

Por su parte, el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, también indicó que no sabía lo que había pasado, pero que en el tumulto que se formó no había futbolistas sino gente de paisano, por lo que creía que a los jugadores no les iba a pasar nada.

Entre las imágenes censurables de este final de partido tan accidentado también quedó la acción del portero del Leganés, 'Pichu' Cuéllar, que en la recta final del encuentro dió una patada a una botella que impactó en el rostro de un menor.

Según la COPE, éste se presentó acompañado de su padre en el vestuario y pidió explicaciones a Cuéllar, al que en principio pensaba denunciar. Finalmente aceptó sus disculpas y el incidente quedó en nada.