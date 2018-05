La Liga Tebas: «Si Cristiano hubiera querido marcharse hace 5 años me habría preocupado más» «Estamos creando unas competiciones para que los jugadores en lugar de 7 tengan 8 Ferraris»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró convencido de que el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo jugará la próxima temporada en el conjunto blanco y confesó que le preocuparía más si hubiera amenazado con su marcha hace cinco años, aunque denunció que la competición española es menos competitiva que la 'Premier' inglesa por la mayor presión fiscal que soporta.

«Lo de Cristiano, si se va, si se queda, es un capítulo más de esta preciosa historia con el Madrid. Ronaldo jugará en el Real Madrid el año que viene, estoy seguro. Si esta pregunta se me hubiera hecho hace cinco años me preocuparía más, pero ahora no porque hemos trabajado la 'marca' (de LaLiga). Ahora nadie se plantea pagar más o menos porque esté Cristiano o no», dijo en su ponencia 'Los retos de la industria en los próximos años' en el Club Siglo XXI en Madrid.

A juicio de Javier Tebas, el ariete portugués, que sembró dudas sobre su futuro al afirmar 'Ha sido una etapa bonita en el Madrid' tras la final de la Liga de Campeones en Kiev, es un «estandarte, no solo del Real Madrid sino de laLiga española».

«Creo que se va a quedar. Estandartes así no hay otros. Los grandes jugadores renuevan los contratos cada año. Messi no sé cuántos ha firmado. Y Griezmann tiene contrato con el Atlético de Madrid. El fútbol tiene esas cosas y se adapta a las situaciones del mercado», manifestó a la supuesta pretensión del Balón de Oro de mejorar su contrato con el club blanco.

No obstante, el presidente de la patronal denunció que la legislación fiscal debería cambiar para evitar la fuga de talentos del fútbol español a otras ligas como la inglesa. «A un jugador le sale mejor irse a Inglaterra que jugar en España. Tenemos que mejorar la fiscalidad. La industria del fútbol es la que más exporta neto de este país. Ingresamos 700 millones y tenemos a los que más impuestos pagan», indicó.

Aún así no es una cuestión que hayan planteado al Gobierno («No es el momento», dijo), pero se van a reunir con los grupos políticos para plantearles esta preocupación en las reuniones periódicos que mantienen con sus representantes. «Es una de las industrias más importantes de este país, pero somos menos competitivos por los temas fiscales. Hemos desechado la reclamación del IVA», recalcó.

Otra amenaza para la Liga española, es, según él, los ingresos que los clubes que participan en las competiciones continentales, especialmente en la Liga de Campeones, que podrían «desestructurar» a las Ligas nacionales por la enorme diferencia de presupuesto e invitó a la UEFA a sentarse para negociar.

«El riesgo es real y no sólo es una cuestión de reparto. Estamos creando unas competiciones para que los futbolistas en lugar de tener 7 tengan 8 Ferraris. El concepto de 'competitividad' en LaLiga es que puedan ganar los mismos, el Madrid o el Barcelona, pero no con 100 puntos. Y no hablo de la Superliga europea, que es una amenaza aún mayor», matizó.

Por otro lado, reiteró que el nuevo contrato de televisión será mayor aún que el actual -con 1.000 millones de ingresos por el mercardo nacional, y 700 por el extranjero-, pero advirtió de que se tienen que adecuar a la nueva realidad con la aparición de las plataformas de 'streaming' como Netflix, HBO o Amazon Prime Video, con más de 2 millones de suscriptores en España.

«Subirán los ingresos. Me siento seguro porque hemos trabajado. No digo que la 'Premier' no lo haya hecho, pero no tiene nada que ver cómo se retransmiten los partidos ahora a como se hacía hace tres años. El año que viene todos los campos tendrán cámara área. Y es lo mismo un Celta-Real Madrid que un Eibar-Leganés», comparó.

400 millones por Neymar

Asimismo, el presidente de LaLiga volvió a alertar por el peligro inflacionista que han creado los llamados 'clubes-Estado' como el París Saint Germain o el Manchester City.

«Si Neymar hubiera costado 400 habrían pagado 400. Los propietarios de estos clubes abren el gas o el petróleo y lo pagan. Estos equipos no se someten a ingresos normales. Eso ha generado una presión para ganar más dinero que es un 'mecanismo de defensa' contra clubes como el PSG o el Manchester City», subrayó.

Pese a que solicitó que no le preguntaran por el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, porque le va a conceder los 'cien días' que se otorgan a los políticos para evaluar su gestión, dijo que en el fútbol no ha venido «a hacer amigos».

«Vengo a gestionar. Una buena relación es tener una relación clara. Le diré lo que pienso sobre su institución y lo que afecta al fútbol profesional. Le daré 100 días, que no sé por qué son 100 y no 99, que trabaje y opinaré. Solo hablaré si hay una 'bomba'. Entonces, hay que salir a ver lo que pasa», comentó sobre el expresidente de la AFE.