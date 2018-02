Emre Can

Emre Can

24/02/2018 15:04h

83' Se reanuda el partido. 83' Cambio en West Ham United, entra al campo Chicharito sustituyendo a Marko Arnautovic. 82' Cambio en Liverpool, entra al campo Adam Lallana sustituyendo a Roberto Firmino. 82' El juego está detenido debido a una lesión de Cheikhou Kouyaté (West Ham United).

81' Falta de Andrew Robertson (Liverpool). 81' Cheikhou Kouyaté (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 79' Remate fallado por Sadio Mané (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrew Robertson. 78' Corner, Liverpool. Corner cometido por Aaron Cresswell. 77' ¡Gooooool! Liverpool 4, West Ham United 1. Sadio Mané (Liverpool) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Andrew Robertson.

73' Sadio Mané (Liverpool) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alex Oxlade-Chamberlain después de un pase en profundidad. 68' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Emre Can. 66' Remate fallado por James Collins (West Ham United) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Aaron Cresswell tras botar una falta. 65' Falta de James Milner (Liverpool). 65' Patrice Evra (West Ham United) ha recibido una falta en campo contrario.

65' James Milner (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva. 62' Remate parado alto y por el centro de la portería. Sadio Mané (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alex Oxlade-Chamberlain. 62' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto Firmino (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sadio Mané. 61' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alex Oxlade-Chamberlain. 59' ¡Gooooool! Liverpool 3, West Ham United 1. Michail Antonio (West Ham United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Cheikhou Kouyaté tras un contraataque.

58' Cambio en West Ham United, entra al campo Michail Antonio sustituyendo a Manuel Lanzini. 57' ¡Gooooool! Liverpool 3, West Ham United 0. Roberto Firmino (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Emre Can después de un pase en profundidad. 56' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sadio Mané (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Roberto Firmino. 54' Remate fallado por Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Trent Alexander-Arnold. 53' Corner, West Ham United. Corner cometido por Joel Matip.

52' Falta de Roberto Firmino (Liverpool). 52' Pablo Zabaleta (West Ham United) ha recibido una falta en campo contrario. 51' ¡Gooooool! Liverpool 2, West Ham United 0. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alex Oxlade-Chamberlain. 47' Cheikhou Kouyaté (West Ham United) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 47' Virgil van Dijk (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.

47' Falta de Cheikhou Kouyaté (West Ham United). Empieza segunda parte Liverpool 1, West Ham United 0. 45'+3' Final primera parte, Liverpool 1, West Ham United 0. 45'+1' Remate rechazado de Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área. 45' Falta de Pablo Zabaleta (West Ham United).

45' James Milner (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario. 43' James Collins (West Ham United) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 43' Falta de James Collins (West Ham United). 43' Andrew Robertson (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva. 42' Corner, West Ham United. Corner cometido por Loris Karius.

42' Remate parado alto y por el centro de la portería. Marko Arnautovic (West Ham United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cheikhou Kouyaté. 41' Marko Arnautovic (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 41' Falta de Joel Matip (Liverpool). 40' Falta de Emre Can (Liverpool). 40' João Mário (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

38' Emre Can (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva. 38' Falta de Cheikhou Kouyaté (West Ham United). 36' Fuera de juego, West Ham United. João Mário intentó un pase en profundidad pero Patrice Evra estaba en posición de fuera de juego. 34' Se reanuda el partido. 34' Se reanuda el partido.

34' El juego está detenido debido a una lesión de Emre Can (Liverpool). 32' Corner, Liverpool. Corner cometido por Aaron Cresswell. 32' Remate fallado por Mohamed Salah (Liverpool) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrew Robertson con un centro al área. 32' Remate fallado por Emre Can (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sadio Mané. 29' ¡Gooooool! Liverpool 1, West Ham United 0. Emre Can (Liverpool) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Mohamed Salah con un centro al área tras un saque de esquina.

29' Corner, Liverpool. Corner cometido por Adrián. 29' Corner, Liverpool. Corner cometido por Adrián. 28' Corner, Liverpool. Corner cometido por Mark Noble. 27' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Manuel Lanzini (West Ham United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. 26' Patrice Evra (West Ham United) ha recibido una falta en la banda izquierda.

26' Falta de Roberto Firmino (Liverpool). 24' Falta de Aaron Cresswell (West Ham United). 24' Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva. 21' Se reanuda el partido. 21' Se reanuda el partido.

21' El juego está detenido debido a una lesión de James Milner (Liverpool). 20' Remate rechazado de James Milner (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. 19' Remate fallado por Sadio Mané (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Roberto Firmino con un centro al área. 18' Fuera de juego, West Ham United. Manuel Lanzini intentó un pase en profundidad pero Marko Arnautovic estaba en posición de fuera de juego. 16' Remate fallado por Pablo Zabaleta (West Ham United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.

16' Remate rechazado de Marko Arnautovic (West Ham United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Manuel Lanzini. 15' Remate parado alto y por el centro de la portería. Marko Arnautovic (West Ham United) remate con la derecha desde el centro del área. 13' Falta de James Milner (Liverpool). 13' Cheikhou Kouyaté (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva. 12' Corner, Liverpool. Corner cometido por Pablo Zabaleta.

7' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de James Milner con un centro al área. 7' Corner, Liverpool. Corner cometido por James Collins. 3' Corner, Liverpool. Corner cometido por Pablo Zabaleta. 3' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Roberto Firmino. 1' Falta de Marko Arnautovic (West Ham United).

1' Virgil van Dijk (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva. Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento