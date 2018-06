Selección española Lopetegui: «No me acuerdo de Argentina» El seleccionador, antes del España-Suiza del domingo, rebaja la euforia con vistas al Mundial de Rusia

Enrique Yunta

Aunque, de momento, se habla poco de ello, el domingo juega España su penúltimo partido antes del Mundial. Se trata de un amistoso ante Suiza en Villarreal (21 horas) y que debe servir para que Julen Lopetegui ajuste sus ideas con vista al estreno ante Portugal en la cita de Rusia (15 de junio). España va bien, al menos en los encuentros anteriores, pero al técnico solo le preocupa el presente.

«Estamos ilusionados. Nos hemos ganado el derecho a jugar el Mundial y a ser protagonistas. Estamos ilusionados, responsabilizados, pero no nerviosos», recordó Lopetegui en sala de prensa, ocupado en el encuentro ante Suiza sin querer abrazarse a la euforia colectiva.

«No me acuerdo de Argentina (goleó españa 6-1).No me acuerdo de los partidos de marzo, aquello supuso lo que supuso y nada más. Lo que ganemos en Rusia no va a ser por lo que hicimos en el pasado. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Jugamos contra el 6 del ranking FIFA, un partido interesantísimo, completo, y que nos debe servir para seguir preparándonos», aportó.

A Lopetegui le gusta lo que ve, pero no lanza las campanas al vuelo ni se preocupa demasiado por el estado de los jugadores del Real Madrid, que alargaron la temporada para alzar la Champions y que se han incorporado al grupo unos días después. «Están cómo toros», dijo bromeando con Lucas Vázquez, que estaba a su derecha en la sala de prensa del Estadio de La Cerámica. «Siempre decimos que queremos a nuestros jugadores contentos y felices. El Atlético consiguió la Europa League, antes el Barcelona la Liga, el Madrid la Champions. Eso es bueno porque los españoles están felices. Pero no nos fijamos en esos datos, nos fijamos en lo que debemos darle al equipo para que esté a punto».

La anécdota en la comparecencia del seleccionador fue cuando se le preguntó por la situación política de España después de que la moción de censura de Pedro Sánchez saliera adelante y llevara al líder socialistas a ocupar el cargo de presidente del Gobierno. «Les deseo suerte y acierto para el país, que sean buenas decisiones. Es lo que toca desear a los que dirigen al país».