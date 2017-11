Leganés-Barcelona Luis Suárez dice adiós a la ansiedad Doblete del uruguayo en Butarque: «Era cuestión de sentirme bien. Sirvió para ganar los tres puntos»

SERGI FONT

Uno de las noticias buenas que deja la victoria para el Barcelona, más allá de los tres puntos logrados en Butarque, ha sido el retorno goleador de Luis Suárez, que anotó un doblete ante el Leganés, poniendo fin a una racha de sequío de más de un mes. El uruguayo ya suma cinco goles en Liga y parece dejar atrás la ansiedad que le producía quedarse a cero en los últimos encuentros.

«A uno siempre le gusta marcar goles pero lo importante es el resultado grupal. Era cuestión de sentirme bien. Importante porque sirvió para ganar los tres puntos contra un rival muy difícil. Creo que hoy lo importante era ganar. Siempre intentamos jugar mejor cada partido pero a veces no es posible», explicó el futbolista tras el encuentro. «Vamos con buena ventaja y buen margen. Hay que seguir la misma línea», añadió. Y lamentó las bajas que tendrán ante el Valencia: «La baja de Piqué para Mestalla es muy importante. Habrá compañeros que lo tratarán de suplir de la mejor manera».

Ernesto Valverde también se mostró satisfecho de que Suárez se reencontrara con el gol. «Antes hablábamos de que hay que concretar en las áreas. El paradigma es el delantero centro, Luis Suárez, y el otro es Marc Ter Stegen, que está haciendo una gran temporada y para nosotros es un seguro. Transmite mucha sobriedad, mucha seguridad. Ha hecho dos buenas paradas. Es lo que nos transmite también en el juego, salida de balón y bajo palos». El entrenador estaba muy feliz por una victoria que, como mínimo, mantiene la ventaja con sus perseguidores. «Tengo una buena sensación, hemos ganado. Ha sido un partido difícil. Por momentos nos costaba jugar. Se cerraban muy bien. Sólo habían encajado dos goles en cinco partidos. Es un rival que se cierra muy bien. Nos costaba mucho y nos estábamos exponiendo mucho. En el segundo tiempo han dado un paso adelante, han corrido más riesgos y nos han dado más opciones y hemos resuelto el partido. Doy por muy bueno el resultado. Sabemos que, por momentos, no hemos estado brillantes, pero valoramos mucho lo que hemos hecho», apuntó.

No obstante, Valverde considera que el resultado ha sido engañoso: «Posiblemente el resultado dice que hemos dominado más de lo que ha sido. Ellos han tenido sus opciones. Hemos sabido sufrir y atacar bien en momentos determinados. Igual que en la primera parte estaba cerrado, en la segunda se ha abierto más». Y considera que han sido más efectivos que brillantes: «Depende de cada uno. Hoy ha sido complicado y hemos estado brillantes por momentos. Se lo achaco a los rivales. Hay que saber jugar aquí, en este campo, en estas circunstancias, con un rival que aprieta con su público. Hemos de mejorar cosas, pero en estos campos es donde no se nos pueden escapar puntos». De todas formas, cree que «el 0-3 ha sido excesivo, pero esto es fútbol. Hemos tenido un alto índice de acierto y ellos no. Le reconozco al Leganés el esfuerzo que ha hecho, el buen partido que ha hecho y viene haciendo durante toda la temporada».

Piqué, sancionado para Mestalla

La sanción a Piqué también fue analizada por el preparador. El central se perderá el partido ante el Valencia tras la amarilla que vio: «Era una circunstancia que podía pasar y ha pasado. No lo valoro de ninguna manera. Ha ocurrido y, es verdad que quedaban muchos minutos por delante. Lo importante era el partido de hoy, el de Valencia ya veremos». El técnico se ha quejado sobre el terreno de juego: «La he protestado mucho porque a Amrabat le gusta mucho el contacto, apoyarse en el rival. El público aprieta... para mí era una falta. Depende de si la ve un entrenador u otro, pero bueno, el árbitro es el que decide».

Finalmente, Valverde valoró positivamente la trayectoria que está teniendo el equipo: «Estamos donde quería en la clasificación, desde luego. Es un partido que tiene su dificultad y no hemos estado tan brillantes como indica el marcador. Hemos dado una gran medida en partidos importantes como el Sevilla, la Juve, el Atlético... hay que entender la dificultad que tienen determinados partidos durante la temporada. Sabemos que los resultados buenos siempre ayudan a ir dando pasos. Hay cosas que podemos hacer mejor, de eso no tengo ninguna duda».