Fútbol Luis Suárez: «A mí también me hacen un penalti del que no se habla» Laguardia estalla contra el arbitraje: «El árbitro es el mismo de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça e Iglesias Villanueva»

SERGI FONT

Barcelona 28/01/2018

Luis Suárez no se mordió la lengua al término del partido al comprobar el enojo del Alavés por el arbitraje de Iglesias Villanueva. Los vitorianos reclamaban un fuera de juego en la jugada previa al gol de Messi, que en lugar de ser sancionado fue castigado con falta sobre Paco Alcácer, y un penalti por manos de Umtiti entro del área en los minutos finales. «Le pega un poco en la mano a Samu, son situaciones difíciles en las que el árbitro decide. También en la primera parte creo que me hacen un penalti del que no se habla», explicó el uruguayo recordando que cayó dentro del área al recibir un claro empujón de Laguardia. «Si no estás concentrado no ganas, a veces mirar la clasificación del equipo rival puede jugarte una mala pasada. En el segundo tiempo sabíamos lo que nos estábamos jugando y hemos conseguido los tres puntos», añadió el delantero azulgrana.

Las palabras de Suárez tuvieron respuesta inmediata de Víctor Laguardia, que insinuó que el Iglesias Villanueva trató de compensar errores que había tenido con el Barça en el pasado, concretamente en Mestalla, donde no concedió un gol fantasma de Leo Messi: «Estaba lejos de las jugadas pero son muy claras. El árbitro es el mismo de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça e Iglesias Villanueva». Laguardia también se quejó de la permisividad arbitral con Luis Suárez. «Sabemos que tipo de jugador es Luis Suárez y las jugadas que provoca. Los árbitros deben conocerlo como conocen a otros. A él, le permiten más», denunció.

El primero en quejarse del arbitraje fue Guidetti, que fue entrevistado al término del encuentro sobre el mismo césped del Camp Nou. «Tuvimos un penalti claro. Si juegas contra los mejores del mundo hay que tener suerte. He hablado con mis compañeros y es una mano muy clara. Para mí se necesita el videoarbitraje en España», explicó el delantero sueco. Y destacó el gran partido que hizo el Alavés: «Jugamos muy bien, con un poco más de suerte seguro que sacamos más puntos». A sus críticas se unió el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz: «La mano la ha visto todo el mundo y que es una pena que no haya sido pitado el penalti. Normalmente no hablamos de los árbitros, porque es una labor complicada, pero esto son datos objetivos y constatables».

Los dos técnicos se mostraron algo más comedidos. Tanto Abelardo como Valverde no quisieron echar más leña al fuego. «Yo no he visto lo de Umtiti pero me dicen que es penalti. No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales. No estamos teniendo suerte, tampoco contra el Leganés. Los árbitros se pueden equivocar pero para nosotros esa jugada hubieses sido importantísima», empezó explicando Abelardo, que añadió:«No tenemos suerte a nivel arbitral. Para ellos es muy difícil pitar, pero en los últimos partidos no estamos teniendo esta suerte».

Valverde reconoció la falta de Umtiti pero no quiso avivar la polémica: «Yo lo veo con la camiseta de mi equipo puesta y siempre pienso que la mano es involuntaria. No sé. Le he preguntado a Umtiti pero salvo cortarle la mano no podemos hacer otra cosa. Para mí es involuntaria pero cada aficionado lo ve desde el punto de vista de su equipo. Hay veces que el balón entra y no te lo dan y a veces pasa esto». Y reiteró: «No he visto las jugadas. Sé que se han quejado mucho de la mano de Umtiti, pero no la he visto en televisión. Me ha dicho Umtiti que era involuntaria. Teniendo en cuenta que soy el entrenador del Barça, creo que la mano ha sido involuntaria».