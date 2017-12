Fútbol Mascherano, desenlace inminente Este fin de semana se puede cerrar el acuerdo con el Hebei Forune, que ofrece 5 millones por el argentino

SERGI FONT

Barcelona 15/12/2017 19:14h Actualizado: 15/12/2017 19:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si no surge ningún contratiempo, este mismo fin de semana podría quedar acordado el futuro de Javier Mascherano después de que el Barcelona haya aceptado la petición del futbolista y se haya avenido a negociar su salida. El club azulgrana esta negociando directamente desde este viernes con el Hebei Fortune, club de la Superliga china que quiere hacerse con los servicios del argentino. El equipo asiático está dispuesto a ofrecer cinco millones de euros por el traspaso, cifra que en estos momentos considera insuficiente el club catalán, al que le gustaría obtener el doble de lo inicialmente ofrecido.

Precisamente, la cifra del acuerdo final es el punto fuerte de la negociación, ya que el Barça ha dejado claro que, si bien está dispuesto a facilitar la salida del central, no piensa regalarlo. El club que preside Bartomeu es consciente de la edad del futbolista (33 años) y de que ya ha dado lo mejor de su carrera deportiva, pero también tiene claro que es un activo importante y más teniendo los problemas que está sufriendo el equipo en la zaga, con Umtiti lesionado y con un Thomas Vermaelen cuyo rendimiento es muy bueno pero su fragilidad física también. Por este motivo quiere un acuerdo acorde con la magnitud del traspaso. Además, ha acordado con el propio Mascherano que no se marchará hasta que el central francés no esté plenamente recuperado de su lesión muscular, algo que debería producirse a mediados de enero.

La salida de Mascherano podría acelerar la llegada de Yerri Mina, el central colombiano de Palmeiras que tienen apalabrado para que se vista de azulgrana en junio. El Barça había cerrado un trato con el club brasileño para un traspaso cifrado en nueve millones de euros. Si tuviera que adelantar su llegada al Camp Nou, el club sudamericano trataría de aumentar la cifra, aunque se encontraría con la presión del futbolista que está deseando jugar en Europa. La llegada de Yerri Mina le permitiría tener un periodo de adaptación hasta que se cerrara el mercado chino y Mascherano se fuera. La otra opción que maneja la secretaría técnica del Barcelona es ascender a David Costas, el central del filial que ya ha debutado con el primer equipo y que se ejercita habitualmente a las órdenes de Ernesto Valverde.