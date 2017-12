Fútbol Mascherano ya se ve fuera del Barcelona «Mi etapa está cerca de cerrarse», avisa al argentino, que dejaría al club con solo dos centrales tras la lesión de Umtiti

Tiene un problema el Barcelona, que ya ha recibido la notificación por parte de Javier Mascherano de su intención de dejar el club para poder disputar el Mundial de Rusia. Molesto por no gozar del protagonismo habitual, pretende jugar en una Liga menos con la intención de disponer de minutos y llegar rodado a la cita mundialista con Argentina. La lesión de Umtiti, que estará de baja ocho semanas, es un problema añadido para Valverde, que se quedaría solo con Gerard Piqué y el frágil Thomas Vermaelen como únicos centrales.

Mascherano lo ha dejado meridianamente claro y ya se ve fuera del club. «Todavía no, pero se acerca, lo tengo clarísimo. Soy un convencido de que las etapas hay que cerrarlas en la vida y la del Barcelona está cerca de cerrarse. Creo saber cuándo, pero no la voy a decir», confesó Mascherano en una entrevista para la revista argentina El Gráfico. El argentino, que tiene 33 años y ha pasado los últimos siete en el Camp Nou, ya amenazó este verano con marcharse, aunque Valverde le convenció para quedarse. Traspasado por el Liverpool, Guardiola le reconvirtió en central y fue un fijo en sus alineaciones, al igual que con el resto de entrenadores ue pasaron por el banquillo del Camp Nou.

Mascherano solo ha disputado 10 partidos con Valverde, aunque es cierto que se lesionó con Argentina y aún no ha podido reaparecer. En Liga ha participado en seis jornadas de 14, aunque siempre como titular y perdiéndose cuatro encuentros por lesión. El gran momento de Samuel Umtiti, ahora lesionado para 8 semanas, le ha quitado un protagonismo que ahora, a punto de recuperarse, el argentino debería recuperar. «Quiero disfrutar los últimos años que me quedan de fútbol. Disfrutar quiere decir 'jugando'. Si no es en Barcelona, será en otro lado. Cumplo 34 años en junio, me quedarán dos o tres años más de carrera, veremos», reconoció el futbolista.

Mascherano supo reinventarse ante el estado de forma de Sergio Busquets, futbolista que le barraba el puesto en el centro del campo. Tanto que Guardiola le avisó: «¿Sabes que vienes aquí a no jugar, no?», le soltó en 2010. No fue impedimento para que fichara por el Barcelona: «Durante el Mundial 2010 escuché que se iba Yaya Touré y que buscaban un mediocampista, entonces le decía a Leo que me encantaría jugar en el Barça y Leo habló con Guardiola». Mascherano también aprovecho la entrevista para defenderse ante la prensa: «Que un tipo haga un editorial diciendo que soy un 'vendehumo' cuando suelo ser el primero en reconocer que soy un desastre cuando juego mal, o que juego porque soy amigo de Leo, eso es una falta de respeto. Me molesta el populismo sin fundamento», concluyó.