FC Barcelona Messi: «Empecé con 12 años a pincharme yo solo las hormonas» El argentino relata en una televisión de su país el tratamiento al que tuvo que someterse por su falta de crecimiento

Actualizado: 19/03/2018 10:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leo Messi ha concendido una amplia entrevista al programa La Cornisa, de América TV, en la que entre otras muchas cosas habla del tratamiento con hormonas del crecimiento al que se sometió durante su niñez: «Empecé con el tratamiento en las piernas. Una vez por noche. Iba cambiando primero una pierna y después la otra. Empecé con doce años, once o doce años. Y no me impresionaba. Al principio me la ponía mi mamá, me la ponía mi papá, de noche. Hasta que aprendí y fui haciéndolo sólo. La verdad que era una agujita muy chiquita, era tipo una lapicera donde tiene una agujita chiquita, te metías y le cargabas la cantidad que tenía que pincharme y no, no me dolía y ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad».

Messi recibió el tratamiento durante tres años, hasta que los médicos consideraron que ya no era necesario, poco antes de que el futbolista se trasladara a Barcelona a vivir. Messi también recuerda en la entrevista como fueron sus primeros momentos viviendo en otro país: «El hecho de venir no me costó tanto. Mis hermanos eran mayores y tenían su vida en Argentina para volver. Mi hermana se volvió con mi madre porque no se adaptaba. Me quedé solo con mi padre. Me dijo, ¿qué hacemos? No, yo me quiero quedar, estoy convencido, veía que la posibilidad era real».

Sobre el Mundial, Messi reconoció la frustración por perder la final en 2014, y sueña con levantar por fin la Copa del Mundo en Rusia: «Sueño con jugar la final y poder levantar la Copa. Cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte. Por eso el llanto de 2014. Sabemos lo difícil que es ganar una Copa del Mundo, y quedar tan cerca es muy doloroso. Estuvimos muy cerca de conseguir ese sueño».

Sobre su futuro lejos de los terrenos de juego, Messi dijo que su objetivo era regresar a Rosario «y poder disfrutar de mi ciudad como no lo hice cuando era chico». «Pero me preocupa el tema de la inseguridad. Te matan por una bicicleta. Hay robos en todos lados, ya ni podes salir a caminar porque tenés que estar pendiente de que te puede pasar algo".