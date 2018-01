Copa del Rey Messi, Suárez e Iniesta no jugarán en Vigo Ernesto Valverde les deja fuera de la convocatoria ante el Celta para evitar problemas físicos

Barcelona 03/01/2018

La sorpresa ha saltado a última hora de la tarde, cuando Ernesto Valverde ha facilitado la lista de convocados para viajar a Vigo y disputar la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Leo Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta no figuran en la convocatoria y no jugarán ante el Celta. «Llegaron ayer porque están más lejos de sus familias. ¿Descanso? Es una posibilidad. Llegaron ayer de viaje. No pienso arriesgar nada con ninguna lesión», explicaba el técnico antes del entrenamiento vespertino. Finalmente decidió dejarles fuera de la lista. Será el tercer partido de la temporada que se perderá Leo Messi (sin contar los de dieciseisavos de la Copa ante el Murcia, en el que el primero estaba sancionado), aunque en los dos anteriores disputó los minutos finales. Fue ante la Juventus y el Sporting de Lisboa en Champions League. El argentino ha aceptado la necesidad de dosificarse y acoge la suplencia con naturalidad. Otro mérito para Valverde, que ha conseguido apaciguar al rosarino.

El que sí ha entrado en la lista es Ousmane Dembélé, recuperado ya de la rotura muscular que se produjo hace tres meses y medio. No obstante, parece poco probable que el francés parta como titular ya que el entrenador quiere ser prudente y dosificarle para evitar una recaída. «En el mes de enero no hay tantos partidos hasta que no sepamos si vamos pasando en la Copa. Recuperar a Ousmane es muy positivo para nosotros. Se lesionó cuando se estaba adaptando. Es un jugador importante. Contamos con él para este mes de enero», explicó Valverde, que añadió: «Los partidos son los que son. Siempre queremos, en situaciones de estas, que haya una pequeña pretemporada. Pero en competición eso no es posible. Es lo que hay y habrá que adaptarse. Le daremos minutos poco a poco y también él se los tiene que merecer».