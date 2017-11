Polémica Míchel, molesto con la campaña de Valderrama Al técnico del Málaga le parece «una frivolidad» el anuncio del colombiano utilizando sus tocamientos de 1991

Han pasado ya casi treinta años de aquel gesto que Míchel protagonizó durante un partido entre el Real Madrid y el Valladolid. El entonces centrocampista blanco trató de descentrar o provocar a Valderrama con el reiterado tocamiento de sus genitales, pero el futbolista colombiano no entró al trapo.

La pasada semana se hizo pública una campaña en la que el que fuera internacional por Colombia recordaba aquel gesto de la campaña 1991-92 en la Liga Española para concienciar a la gente de la importancia de la detección temprana para la lucha contra el cáncer de testículos.

En dicha campaña Valderrama comparaba los tocamientos de Míchel con los que hay que practicar para detectar cualquier anomalía que pueda significar la presencia de un tumor, y daba las gracias al exfutbolista del Real Madrid.

Sin embargo a Míchel la campaña no le ha hecho demasiada gracia. Durante una entrevista en el programa 'El transistor', de Onda Cero, el hoy entrenador del Málaga, confesó que le parecía una «frivolidad».

«El anuncio de Valderrama ni es una campaña ni tienen mi permiso; la frivolidad es muy innecesaria en estos casos. Trasladar algo donde yo me equivoqué hace muchos años a una campaña que no es campaña ni nada, me parece una frivolidad», expresó.