FC Barcelona Iniesta: «Me molestaría que Neymar fichara por el Madrid porque es único y determinante» El manchego no descarta que el brasileño pueda acabar en el Bernabéu porque «en fútbol todo puede pasar»

Andrés Iniesta ha repasado la actualidad del Barcelona y también del mundo del fútbol en general. El capitán azulgrana no ha eludido ninguna cuestión y ha valorado la posibilidad de que Neymar acabe en el Real Madrid, algo que ha asegurado que le molestaría por el aumento de calidad del máximo rival. También opinó sobre los cinco Balones de Oro de Cristiano Ronaldo y que el portugués se autoproclamara mejor jugador del mundo. «¿Neymar en el Madrid? En el fútbol todo puede pasar. Hemos visto cosas que parecían imposibles. No es algo que me importe mucho. Quizás me molestaría porque es un jugador único y determinante y el máximo rival se reforzaría pero es una hipótesis», explicó.

Iniesta se mostró respetuoso con Cristiano Ronaldo y con sus declaraciones. «No tengo nada que decir a una opinión de él o a cómo se ve. No sé si esas fueron exactamente las palabras. Cada uno es libre de opinar. Indudablemente estará entre los mejores con todo lo que ha conseguido, no hay dudas. Luego, cada uno tiene sus preferencias. La mía es clara por el compañero que tengo, que es Leo, lo que representa, ha representado y lo que espero que siga haciendo en este club. Pero el ganador siempre es justo». Lo que sí aseguró Andrés es que él no se autoproclamaría mejor jugador español de la historia: «No creo que lo llegue a pensar o a sentir pero si preguntamos a cada uno habría nombres diferentes y sentimientos hacia cada jugador. Con todos los años que llevo y lo que he conseguido, el mejor no sé, pero orgulloso de cómo ha salido todo». Y no quiso restarle ni un ápice de mérito al portugués por sus cinco Balones de Oro: «Para mí los ganadores siempre son justos. La cantidad es cosa de la gente que vota el premio. Siempre he dicho que no es un premio en el que sepamos exactamente los valores que lo rigen... Cada uno tiene sus preferencias y lo valora de forma distinta pero en ningún caso me parece injusto que un jugador como Cristiano pueda tener esa cantidad de Balones de Oro».

Iniesta participó en un acto promocional en el que 14 aficionados del Barcelona podrán experimentar en primera persona un día en la vida del capitán azulgrana. El concurso para escoger a los participantes se realizó a través de las redes sociales. Entre algunas de las actividades que disfrutarán están entrenarse con el futbolista y visitar las instalaciones del club. Además, asistirán al partido del próximo domingo entre el Barcelona y el Deportivo. Una de las primeras preguntas que recibió fue sobre sus sensaciones cuando vio que el Barça había quedado emparejado con el Chelsea en los octavos de final y que debería jugar en Stamford Bridge, campo en el que marcó un gol histórico: «Lo primero que pensé es que es un enfrentamiento duro y complicado ante un equipo muy potente, Indudablemente nos vienen recuerdos a la mente muy bonitos y muy importantes, sobre todo a nivel personal. Más allá de eso, que está en nuestra mente pero es pasado, esperamos dar un paso más en la competición».

El futbolista valoró el buen momento del equipo: «No piensas en que no vas a perder. Es muy complicado no perder algún partido porque en cualquier momento puedes pinchar. Celebramos el momento por cómo es, por cómo está el equipo y porque tenemos margen de mejora.. además recuperaremos jugadores que llevan tiempo fuera. Veo al equipo bien, con esa solidez que está demostrando y queda todo lo más importante y complicado». Y aseguró sentirse recuperado de sus molestias, lo que le permitirá disputar el clásico: «Me encuentro más o menos bien. Si estuviera bien estaría con el equipo pero no fue una lesión como tal sino unas molestias que para el partido pasado quizás era un poco justo. Espero estar disponible para el partido del domingo. A día de hoy soy optimista para este fin de semana y para el que viene».

Finalmente, tras elogiar a Deulofeu y a Denis Suárez, evitó valorar una posible salida de Mascherano, que le ha pedido al club que acepte un traspaso en el mercado invernal: «Ni nos hemos resignado ni nada. No es oficial ni le he oído decir nada. Sigue siendo un compañero importante como siempre lo ha sido. Me gustaría que estuviera aquí porque a parte de jugador le considero una persona muy importante en el grupo. Con todos los años que lleva está demostrado su sentir hacia el club».