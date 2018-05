Mundial 2018 Messi: «En ningún momento se me pasó por la cabeza jugar con España» El astro argentino revela que tuvo opciones de vestir la camiseta de la selección española cuando era sub 17: «Un amigo me dijo que ya sería campeón»

Leo Messi ha concendido una amplia entrevista al programa 'Pasión por el fútbol', del canal argentino El Trece, durante la concentración de la selección argentina en Buenos Aires. En ella, el astro de la albiceleste relata que tuvo opciones de vestir la camiseta de la selección española cuando era sub 17, pero que nunca se le pasó por la cabeza: «El otro día hablaba con un amigo y me decía: 'Mira, si te hubieses quedado con España, ya serías campeón del mundo'. Pero no hubiese sido lo mismo. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza. Ser campeón con la Argentina sería algo único».

Messi asegura que Argentina llega con opciones de ganar el título en Rusia, aunque da como favoritas a tres selecciones: Brasil, España y Alemania. «Le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de 'vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores', porque la realidad es que no es así».

Durante la entrevista el 10 azulgrana reiteró su intención de acabar su carrera deportiva en Argentina, en concreto en el Newell's Old Boys, y dijo tener cada vez más claro que no jugará en otro equipo europeo que no sea el Barcelona: «Barcelona va a ser mi único lugar. Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses».

También tuvo palabras bonitas para Andrés Iniesta, un jugador al que va a extrañar de forma especial: «Lo va a extrañar el mundo del fútbol. Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, jugar con él, la verdad que va a haber un vacío grande. Va a ser difícil de reemplazar».