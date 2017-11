Mundial de Rusia 2018 Horario y dónde ver el sorteo de la fase de grupos Los 32 países clasificados para la Copa del Mundo del próximo verano se repartirán en cuatro bombos

S. D.

27/11/2017 20:01h Actualizado: 27/11/2017 20:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este viernes, 1 de diciembre, se celebra en el Palacio del Kremlin, en Moscú, el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, que se disputará en este país del 14 de junio al 15 de julio del próximo año. Un acto que comenzará a las 16.00 horas y que será presentado por el exfutbolista inglés Gary Lineker y la periodista deportiva rusa Maria Komandnaya. Los aficionados podrán seguir en directo a través de ABC.es el desarrollo del sorteo, que también se verá en Teledeporte y Eurosport.

Los 32 países que participarán en el Mundial de Rusia quedarán divididos en cuatro bombos, atendiendo al orden establecido por el ránking de la FIFA. En el primero estarán las siete mejores selecciones y Rusia, en su condición de anfitriona. La bola de España figurará en el bombo 2. (Así quedan los bombos del sorteo del Mundial).

En el sorteo, que no será estrictamente puro, se formarán ocho grupos compuestos por cuatro selecciones, que no podrán ser de la misma confederación, excepto en el caso de Europa, que tendrá 14 representantes en el Mundial de Rusia. No podrá coincidir más de dos combinados de este continente en el mismo grupo.

Italia, única campeona del mundo que no viajará a Rusia, y una Holanda que sigue de capa caída, serán las dos grandes ausentes de la cita del próximo verano, a la que también faltarán otros ilustres equipos de los últimos torneos como Chile, Camerún, Costa de Marfil o los pujantes Estados Unidos.

Por contra, serán 12 las selecciones que no participaron en el Mundial de Brasil pero que sin embargo han conseguido billete para el Mundial de 2018: Dinamarca, Islandia, Polonia, Serbia, Suecia, Panamá, Perú, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez, Egipto y Senegal.