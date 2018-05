Mundial de Rusia Karim Benzema explota contra el presidente de la federación francesa Al delantero del Madrid no le sentó bien que Le Graet afirmase que «Benzema y la selección eran cosa del pasado»

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 31/05/2018 17:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nöel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), cansado de las preguntas sobre Karim Benzema y su ausencia de la selección gala de cara al Mundial, que ha vuelto a destacar tras la gran actuación del delantero en la final de la Champions League ante el Liverpool, quiso zanjar la cuestión. Y lo hizo con unas palabras contundentes que no le han gustado nada al madridista.

«Todo el mundo acepta que Karim Benzema es un gran jugador. Titular siempre en el Real Madrid, no es necesario contar historias. En la final contra el Liverpool estuvo excepcional», explicó Le Graët en una entrevista con la agencia AFP.

Sin embargo, el patron del fútbol francés también declaró sobre la relación del atacante con la selección de su país que es imposible «volver atrás» y que es ya «una vieja historia», lo que no gustó nada al futbolista de Lyon, que contestó en las redes sociales.

«Señor Le Graët, con todo el respeto que le tengo, ha pedido una ocasión de callarse. Esto me descubre su verdadera cara, que no se corresponde con esa que decía que le gustaba mucho y que no se metería en las decisiones del seleccionador», cargó Benzema a través de Twitter.