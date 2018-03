La Liga Muntari la lía con su respuesta a una periodista «No te respondo mal porque eres una mujer», dijo el centrocampista ghanés del Deportivo, un comentario que ha generado una enorme polémica

Sulley Muntari, último refuerzo del Deportivo, se metió ayer en un charco durante una rueda de prensa al responder con un comentario que muchos han considerado machista a una pregunta de una periodista sobre la trayectoria de Seedorf en el banquillo de Riazor.

«Es normal que hagas esa pregunta y no te voy a responder mal porque sé que eres una mujer y voy a ser educado. Si se ganase, sería un entrenador fantástico. Pero hemos perdido y hemos empatado, es parte del trabajo. Le conocí como jugador y como entrenador, está trabajando bien, creo que nuestro juego ha mejorado y ahora salimos al campo sabiendo lo que hay que hacer».

La respuesta del ghanés, que llegó al Dépor como petición expresa de Seedorf, provocó la sorpresa en el resto de periodistas, y uno de ellos le pidió que explicase lo que había querido decir a su compañera con esa respuesta. Muntari vio rápidamente por dónde iba la pregunta, aunque su respuesta lió más si cabe el asunto: «No es nada, simplemente que yo sé cómo hablo cuando estoy con hombres y cómo hablo cuando estoy con mujeres. No os estoy faltando al respeto, os digo cómo soy yo. Lo que más me ablanda son los niños, las mujeres y la gente mayor. Pero si me encuentro con alguien de mi tamaño voy a por él».

Todo ello, mientras la traductora del Deportivo se afanaba por intentar explicar las palabras de Muntari.