Mundial Rusia 2018 La nueva equipación de Nigeria causa furor mundial La camiseta se ha agotado en la tienda online de Nike y en Londres se han formado grandes colas para hacerse con ella

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 02/06/2018 15:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A menos de dos semanas para que dé comienzo el Mundial de 2018, la fiebre por la gran cita ya ha empezado a extenderse. La primera ganadora ha sido, contra todo pronóstico, Nigeria; un triunfo que ha llegado fuera de los terrenos de juego. La equipación que lucirán en Rusia, de la marca Nike, fue presentada esta semana y su acogida no ha podido ser mejor. De hecho, la compañía no esperaba tal recibimiento y se ha visto desbordada ante las más de tres millones de peticiones para comprarla.

El diseño de la zamarra utiliza los colores blanco, negro y verde propios del país y esá inspirada en el Mundial de 1994, cuando Nigeria logró su mejor clasificación en un torneo de este tipo. La selección, que está encuadrada en el grupo D con Argentina, Islandia y Croacia, parte con escasas opcines de pasar a octavos, siendo la albiceleste y la croata favoritas para ello.

Aun así, la primera gran alegría se la han llevado a cuenta de la camiseta que lucirán duranet el torneo. Prueba de ello no solo es el gran número de peticiones, sino las colas que se formaron en la tienda de Nike de Oxford Street (Londres). Nigeria juega hoy un amistoso ante Inglaterra en Wembley, hecho que seguramente haya ayudado a la alta demanda. No obstante, el fin del sotck ha enfadado a aquellos aficionados nigerianos que no han podido hacerse con la camieta, prensa que escasea en las tiendas físicas y en la online.