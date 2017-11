Liga mexicana Paco Jémez: «La prensa ha sido vomitiva, basura y deleznable» El entrenador español fue contundente después de la clasificación de Cruz Azul para la liguilla del torneo mexicano

19/11/2017 17:34h Actualizado: 19/11/2017 17:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Paco Jémez siempre genera noticias en una sala de prensa y esta vez ajustó cuentas con los medios mexicanos después de que Cruz Azul ganara a Veracruz (1-0) y se clasificara para la liguilla final. En pocas palabras, Jémez se refirió a la prensa como «basura» y fue incluso más allá en sus declaraciones. Eso sí, dejó claro que no tiene nada en contra de los medios de comunicación.

«Me encontré con prensa basura que no da una imagen real de lo que es México. Sé que no es contra mí, es contra quien se siente en esta silla, pero la prensa ha sido vomitiva, deleznable, y se ha metido con mi familia, pero entiendo», exclamó el técnico español.

«Muchas veces me he sentido maltratado. No por mí, por mi familia, y eso es lo más asqueroso que se le puede hacer a la familia. También hay mucha gente buena, y lo agradezco porque entre tanta basura, hacer las cosas bien y con respeto es para aplaudirlo. No me enfado porque me critiquen, es mi trabajo, pero a veces se han pasado de la raya», prosiguió.

Jémez está en boca de todos en México y se especula con su salida del club. Ante ese rumor, el preparador, que no tiene claro su futuro, expresó su forma de ver las cosas. «Si Caixinha viene, llega a un gran equipo. Yo soy mucho más respetuoso, sobre mi futuro no quiero hablar. Tengo por delante algo tan grande como es una liguilla con Cruz Azul, como para preocuparme si voy a seguir, si no voy a seguir. Yo cuando acaba mi contrato veré las propuestas, miraré que tengo adelante. Pensaré si me interesa descansar, si quiero regresar a España con mi familia, pero te aseguro que no he tomado una decisión, ni pienso tomarla en estos momentos».