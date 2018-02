Fútbol Piqué advierte de la dificultad del duelo con el Chelsea «Dicen que la temporada pinta bien pero hay que ser prudentes», asegura el central durante un acto oficial del Barcelona

SERGI FONT

Barcelona 15/02/2018

Un día después de la victoria del Real Madrid ante el PSG, el Barcelona ha presentado el acuerdo de patrocinio con Beko, que le reportar´a al club azulgrana cerca de veinte millones de euros anuales durante las tres próximas temporadas. Gerard Piqué ha ejercido de embajador de la presentación y ha sido cuestionado por el próximo duelo europeo del Barça, la próxima semana ante el Chelsea. El futbolista se ha mostrado optimista pero ha pedido cautela y advertido de los problemas que se pueden encontrar. «Las expectativas son máximas. Siempre que vas con el Barça a jugar eres favorito o tienes muchas posibilidades. Sé que hay un ambiente muy positivo y muy favorable y se dice que tiene muy buena pinta esta temporada pero hay que ser prudentes, más que nunca», ha explicado el central, que llegará en perfecto estado a la disputa de la ida de estos octavos de final.

«Hay que aprender de la experiencia de los últimos años y podemos estar muy bien pero tener un mal día contra el Chelsea y tener un mal resultado y entonces lo que pinta un buen año se convierte en uno malo», explicó el azulgrana, que sabe que la línea que separa el éxito del fracaso es muy fina. No obstante, ha añadido que «sabemos dónde estamos y vamos a Londres con ganas de ganar y de dar el primer paso para pasar la eliminatoria».

Durante el acto, en el que Beko era el gran protagonista, se refirió a la importancia de seguir una buena dieta y no se arrugó a la hora de desvelar lo mal que se nutría en sus primeros años en el Barça: «Me acuerdo que cuando era más joven y comenzaba mi carrera comía muy mal. Chocolate, chips, de todo... Durante mi carrera he aprendido que es muy importante comer bien. Al final lo que quieres es jugar el máximo de años posibles y si comes bien juegas mejor y aquí jugamos cada tres días así que si comemos bien nos recuperamos mejor y tenemos menos riesgo de sufrir lesiones. Es algo que he aprendido y es lo más importante».

Acuerdo millonario con Beko

En el acto también estuvo presente Josep Maria Bartomeu, que explicó el acuerdo con la empresa: «Hemos decidido expandir la relación para las tres próximas temporadas. Beko se sitúa en el primer nivel de nuestros patrocinadores principales junto a Rakuten y Nike. Esto surge de la estrategia comercial que venimos diseñando hace tiempo para poder ser competitivos en un mundo del fútbol donde los recursos son necesarios. Los beneficios que obtendremos son básicos para nuestro futuro». El presidente se siente satisfecho con la estrategia: «En nombre de la Junta Directiva quiero manifestar la satisfacción por la consecución de este contrato de patrocinio que confirman nuestros proyectos de desarrollo y crecimiento».

Por su parte, Ali Koç, representante de Beko, también ha celebrado el acuerdo. «Es un honor estar aquí y poder patrocinar la camiseta de un club histórico como el Barcelona. Quiero agradecer al presidente Bartomeu y a los ejecutivos azulgrana por el trato y el desarrollo de nuestra relación. El Barça es una organización impresionante no solo en el ámbito deportivo sino también en el ámbito empresarial». Esta compañía turca de electrodomésticos pasará de pagar 8 a 19 millones hasta 2022, manteniéndose en la manga izquierda de la camiseta y en la espalda de la ropa de entrenamiento pero sumándose a la parte frontal de ésta.