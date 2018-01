Premier League Guardiola carga contra el calendario navideño en Inglaterra: «Es un gran error» El técnico del City cree que no es normal jugar cada dos días y que la Federación «va a matar a los jugadores»

S. D.

@abc_deportes 03/01/2018 11:25h Actualizado: 03/01/2018 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras la victoria del Manchester City ante el Watford Pep Guardiola alzó la voz en la sala de prensa una vez más, en esta ocasión para clamar contra el calendario navideño de la Premier League. El técnico catalán considera que los organizadores de la liga inglesa «van a matar a los jugadores» haciéndoles jugar durante estas fechas dos partidos en apenas dos días, y así lo transmitió ante la prensa, pidiendo mayor protección para los futbolistas.

«Hemos hecho cinco cambios en el equipo en relación al último partido, pero eso no es culpa nuestra. No es normal jugar el 31 de diciembre y el 2 de enero. Sé que en Inglaterra el espectáculo tiene que continuar, pero esto no es normal. Hay que reflexionar, van a matar a los futbolistas», se arrancó Guardiola.

«La tradición es tradición, pero el calendario navideño no protege a los jugadores. La federación o los que sean los jefes no piensan en ellos, pero deberían protegerlos. Tenemos que pensar en ellos, aunque sé que eso no va a suceder. No se puede jugar de dos en dos días, esto no es baloncesto o tenis. En el fútbol los jugadores no se recuperan tan rápido», argumentó el español.

«Nos hacen un montón de controles anti dopaje para controlarnos pero no controlan estas cosas. No protegemos a los jugadores, y todos están aquí por los jugadores, no por vosotros, no por mí... La gente viene para ver a los jugadores jugar, no para ver las ruedas de prensa o por vuestras crónicas. Aquí en Inglaterra no se cuida al jugador y es un gran error. Tienen que buscar la calidad, no la cantidad. Podemos jugar cada cuatro o cinco días, pero no cada dos días», zanjó.

Guardiola se refería al cargado calendario que su equipo, como el resto de clubes de la Premier League, ha tenido que afrontar en las fechas navideñas. Los 'citizens', líderes destacados de la liga inglesa, jugaron el 27 de diciembre contra el Newcastle, el 31 contra el Crystal Palace, y ayer 2 de enero contra el Watford. Un auténtico maratón de partidos impensable en otras ligas de máximo nivel en Europa.