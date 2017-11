Premier League Ibrahimovic: «Los leones no se recuperan como los humanos» El delantero sueco respondió con su habitual estilo cuando los periodistas le preguntaron por su reaparición

Zlatan Ibrahimovic se mostró este sábado satisfecho en su regreso a las canchas tras siete meses de ausencia por lesión -un mes antes de la fecha inicialmente establecida- y aseguró que "los leones no se recuperan como los humanos".

El veterano delantero sueco, que acortó en un mes los plazos de recuperación, volvió a sentirse futbolista al ingresar al terreno de juego del estadio de Old Trafford en el minuto 76 de la goleada 4-1 del Manchester United sobre el Newcastle (4-1) entre los aplausos de una grada entregada.

«¿Si estaba preocupado por volver? No. Los leones no se recuperan como los humanos», aseguró Zlatan al término del partido tras ser preguntado por los siete largos meses de espera. «Es especial. Es un día diferente, pero vuelvo con la misma calidad. No estoy preocupado, para nada. Sé lo que hago y lo que tengo que hacer. He entrenado muy duro y he sacrificado mucho. He jugado (al fútbol) en mi cabeza, ahora sólo tiene que seguirme la rodilla», señaló.

Zlatan, con el dorsal número «10» a la espalda -la última temporada lució el «9»-, volvió a vestirse de corto siete meses después de romperse el ligamento cruzado anterior de una rodilla el pasado mes de abril en un partido de la Liga Europa.

«No es fácil verlo desde fuera. Fue muy duro porque me lesioné justo cuando estaba jugando muy bien. Sucedió de un día a otro y no podía hacer nada. No es como si me hubiera ido de vacaciones. Fue un verano diferente porque me encontraba sin equipo, aunque eso no me preocupada», comentó.

El punta nórdico defendió los colores del conjunto de Old Trafford la pasada campaña, en la que disputó 46 partidos, marcó 28 goles y levantó tres títulos: la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield.

Ibrahimovic renunció a su salario durante el tiempo de inactividad en el club y se desvinculó del United el pasado 30 de junio, antes de firmar, el 24 de agosto, un contrato por una temporada.

«Quería devolver la confianza y ayudar al equipo. Sin embargo, cuando no puedes, tienes que estar concentrado en tu objetivo. Sabes que tienes que volver, pero no es sólo volver, sino hacerlo con fuerza y a un buen nivel. He entrenado muy duro y estoy contento de regresar. Ahora sólo pienso en jugar al fútbol y hacerlo mejor», subrayó Zlatan.