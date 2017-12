Premier League Wenger y el City: «Nosotros teníamos ideas, pero no teníamos petroleo e ideas» El Manchester City de Guardiola amenaza el récord del Arsenal de la temporada 2003-2004

S. D.

@abc_deportes 15/12/2017 20:08h Actualizado: 15/12/2017 20:08h

Arsene Wenger está sufriendo en la Premier League al imparable Manchester City de Pep Guardiola. Pero el conjunto del técnico catalán no solo amenaza con llevarse de calle la presente edición de la liga inglesa. Si sigue con su ritmo, el líder podría poner en peligro el récord del Arsenal de la temporada 2003-2004, y por ello le han preguntado al técnico alsaciano de los 'Gunners'.

Entonces el conjunto de Londres sumó 26 victorias y 12 empates, mientras que a día de hoy los de Guardiola llevan 16 victorias y un empate. «Nosotros teníamos ideas, pero no teníamos petroleo e ideas, eso les hace más eficientes», contestó Wenger, haciendo referencia al dinero que hay detrás del club 'citizen'. Y quizás asumiendo que el récord está verdaderamente en peligro.

La temporada no está siendo buena para el Arsenal, que marcha séptimo en la clasificación a 19 puntos del líder y no parece tener nivel para plantar cara a los aspirantes al título. Además Wenger y el club tienen varios frentes abiertos, como la posible marcha de Ozil y de Alexis.

Respecto al primero, el entrenador del Arsenal ha negado este viernes que haya recibido una oferta del Manchester United por el alemán, que termina contrato a final de esta temporada.

Özil, que llegó al norte de Londres en septiembre de 2013 procedente del Real Madrid por 42,5 millones de libras (50 millones de euros), ha sido relacionado en los últimos meses con un traspaso al equipo de Old Trafford, donde coincidiría con José Mourinho, el que fue su entrenador en el conjunto 'blanco'.

«Nadie del Manchester United se ha puesto en contacto con nosotros en lo referente a este tema, así que no sé por qué se está diciendo eso. Es una historia que alguien se ha inventado», aseguró Wenger.

El veterano técnico francés no se atrevió a decir si el mediapunta alemán jugará la temporada que viene en el Emirates Stadium y manifestó que todavía tienen «hasta final de temporada» para negociar la ampliación. «No sé cuán cerca estamos (de un acuerdo), pero estará con nosotros hasta final de campaña, eso es seguro. Después ya no sabemos», apuntó.

Wenger, además, salió a la palestra para defender las actuaciones del chileno Alexis Sánchez, otro de los futbolistas -junto con Jack Wilshere- que termina contrato en junio de 2018.

Alexis, que estuvo cerca de recalar en el Manchester City el último día del mercado veraniego, solo ha marcado cuatro goles en 14 partidos ligueros -a estas alturas de la pasada temporada llevaba 11- y ha sido criticado por aficionados 'Gunners' y la prensa.

«Está centrado y entrena muy bien. Es cierto que, en este momento, no está brillando tanto como en el pasado, pero es normal que un jugador pase por momentos más complicados. He de decir que no para de luchar y de intentar marca la diferenci»", manifestó Wenger. «Quizá cuando tienes menos éxito de cara a gol intentas forzar un poco más. Lo que no puedo hacer es poner en duda su compromiso y su actitud», expresó el veterano técnico galo.