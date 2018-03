PSG-Real Madrid Dani Alves: «El Madrid solo necesita 10 minutos por partido» El lateral del PSG no se muerde la lengua: «Si se decide por una decisión del árbitro, espero que sea para nosotros»

S. D. | EFE

@abc_deportes 05/03/2018 17:44h Actualizado: 05/03/2018 18:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jugador del París Saint-Germain Dani Alves ha comentado que, según «la historia», el eliminar al vigente campeón acerca a su verdugo al título en la Liga de Campeones, por lo que irán «a tope» a intentar remontar el 3-1 adverso de la ida en el Santiago Bernabéu contra un Real Madrid al que no ve superior pese a no contar los parisinos con Neymar.

«Dice la historia que poder eliminar al campeón de la competición te aproxima a la victoria final, al título. Con esas posibilidades, vamos a ir a fondo. En la ida nos faltó experiencia para controlar el partido. Saldremos con la misma intención de proponer juego, de crear ocasiones y espero que será diferente», comentó Alves en rueda de prensa.

Para el brasileño, el duelo en Madrid les hace pensar que pueden clasificarse. «Queremos dar un paso adelante. Fuimos superiores al Madrid en ocasiones pero el rival vive de eso, necesita solo 10 minutos por partido. Necesitamos alargar más estos 15 minutos que nos faltaron, nuestras oportunidades crecerán. Es un partido para disfrutar», manifestó.

«No creo que sea uno de los partidos mas difíciles pero será un gran desafío para nosotros el cambiar un poco la historia del PSG en esta competición. Tenemos una oportunidad única de dar un paso adelante como equipo, como club, para los jugadores», reconoció.

Y ese estar entre los mejores pasa, según el lateral, por ganar a rivales como el Madrid, y ganar le es vital al brasileño en su búsqueda del éxito. «La gente piensa que es un club con mucho dinero, que está en París y que con todo esto ya es suficiente. Yo no vine aquí solo por vivir en París o ganar dinero porque la competición corre por mi sangre. No me muevo por el dinero, sino por el sentimiento, por la pasión y por hacer feliz a mi familia», se sinceró.

«Mejorar fue uno de los motivos que me hicieron venir aquí: cambiar esta historia y tener la oportunidad para hacerlo. No habrá que pensarlo dos veces. En la vida hay que creer que puedes y luego lograrlo», manifestó el exazulgrana.

«Es imposible que lo de Neymar no se note»

Sobre la baja de Neymar, quiso cogerlo desde la perspectiva optimista. «Tenemos dos opciones: sentarnos y llorar o levantarnos y clasificarnos. Con Neymar obviamente somos mucho más fuertes pero sin él hay otros jugadores. Es imposible que no se note la baja de un jugador así pero hay que levantarse y pelear, como siempre lo hago. Pactamos con él vernos mas allá en esta competición y cada vez que hacemos pactos, funcionan», auguró.

«Si se decide por una decisión del árbitro, espero que sea para nosotros, pero eso son cosas para la prensa, para el debate. Nosotros nos concentramos sobre el partido, en hacer un gran partido. A mí no me gusta las excusas. Me gusta que los focos estén sobre mí, esto quiere decir que lo estoy haciendo bien y no soy de excusas», comentó sobre la presión que pueda tener el colegiado, el alemán Felix Brych.