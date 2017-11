Champions League Un punto le basta al Barcelona Los de Valverde pueden certificar hoy el pase a octavos como primeros de grupo

SERGI FONT

Barcelona 22/11/2017

Al Barcelona le basta con un empate en Turín para certificar el pase a los octavos de final como primero de grupo y asegurarse el factor campo en la próxima ronda. No obstante, una derrota podría poner en riesgo incluso la clasificación, que se jugaría en la última jornada ante un Sporting obligado a ganar hoy a Olympiacos en Lisboa para tener opciones de llegar vivo al último encuentro de esta fase de grupos. Los de Valverde llegan al partido en un magnífico estado de forma y habiendo cedido únicamente un empate en Liga y otro en Champions, algo que contrasta con la Juventus, que este pasado fin de semana cayó derrotada en el campo de la Sampdoria (3-2).

Leo Messi, Luis Suárez, que se reencontró el sábado con el gol tras más de un mes sin anotar, y Ter Stegen son las grandes bazas ante una Juventus que el año pasado humilló a los culés en Turín (3-0). Precisamente, la solidez defensiva mostrada por los culés ha multiplicado el optimismo de un equipo que sabe que alcanzaría su objetivo si regresa a la Ciudad Condal sin encajar un tanto italiano. Ter Stegen solo ha encajado cuatro goles en Liga y uno en Champions, lo que le mantiene en registros de récord y caminando hacia el Zamora liguero. Solo Oblak le aguanta el ritmo.

El duelo en las porterías está servido. El alemán del Barcelona ha convertido en presente la apuesta de futuro que hizo el Barcelona y aún tiene un gran futuro por delante. Bajo los palos de la otra portería estará Gianluigi Buffon, que disfruta de su última temporada en activo a pesar de no haber podido clasificar a Italia para el que hubiera sido su sexto Mundial. Juventud contra veteranía con un mismo objetivo, acabar con la meta a cero. Hasta el duelo de la ida, el cancerbero transalpino había podido presumir de ser de los pocos que no habían encajado un gol de Messi. Desde el 12 de septiembre (3-0) ya no puede decir lo mismo.

Dybala, el peligro

Massimiliano Allegri tratará de emular el partido en el que la Juventus dejó sentenciados los cuarto de final el año pasado. Y para ello mantendrá su confianza en Paulo Dybala, que fue el jugador más decisivo de aquella eliminatoria. El argentino ha empezado de forma fulgurante la temporada y suma 12 goles, aunque se mantiene inédito en Europa. Es la gran arma de los «bianconeros», aunque nadie sabe por cuanto tiempo. Es lo que desprende de sus últimas declaraciones: «¿Yo en la Juve de por vida? No puedo prometerlo. Pero con ello no quiero decir que este vaya a ser mi último año en Turín», avisó en France Football.

El equipo de Allegri suma 25 partidos seguidos sin perder en el Allianz Stadium (en Europa no clava la rodilla desde 2013), aunque este año ha mostrado cierta debilidad defensiva, como demuestra que haya concedido 14 goles en 13 jornadas de la liga italiana y otros cinco en cuatro partidos europeos. Será una de las semanas más decisivas para el Barcelona, que el domingo visitará al Valencia. El equipo de Marcelino se encuentra a cuatro puntos en la clasificación y tiene en su mano demostrar que es un aspirante serio e impedir que la Liga quede sentenciada en noviembre.