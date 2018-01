Real Madrid Ángel Haro, presidente del Betis, deja la puerta abierta al regreso de Ceballos El jugador madridista es uno de los futbolistas que menos cuenta para Zinedine Zidane

El presidente del Betis, Ángel Haro, habló ayer sobre la posibilidad de que Dani Ceballos regresara al club en este mercado de invierno. El dirigente bético, en una entervista para El Pelotazo de Canal Sur Radio, se refirió a la posibilidad de una cesión hasta el final de temporada del madridista: «Sí, he escuchado algunos rumores», aseguró.

El club verdiblanco está atento a las opciones que le pueda dar el mercado de fichajes. En este sentido, el vicepreseidente del club, Lorenzo Serra Ferrer, dijo lo siguiente días atrás: «Podemos decir que estamos preparados para cualquier sugerencia del míster, para consensuar, y si el Betis puede y la situación económica es la correcta entre calidad y lo que haya que pagar, lo haremos, estamos preparados».

No obstante, Ángel Haro es consciente de que se trataría de una operación complicada: «Tenemos limitaciones y si viene alguien queremos que sea alguien que aporte de verdad y no un parche. Es difícil valorar si puede pasar o no, pero en el fútbol puede pasar de todo. No es sencillo». Dani Ceballos apenas está contando con oportunidades en el equipo de Zidane, habiendo disputado solo 186 minutos en Liga, siento por tanto uno de los jugadores que menos ha jugado.