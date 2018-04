Real Madrid-Juventus La nueva queja de Allegri: «No hubo nada para añadir tres minutos» El entrenador de la Juventus vuelve a mostrar su enfado por el arbitraje de Michael Oliver en el Real Madrid-Juventus

El Real Madris Juventus sigue generando declaraciones altisonantes, como la que ha realizado este sábado el técnico de los turineses, Maximiliano Allegri: «Michael Oliver lo hizo bien durante 90 minutos, pero lo que no entiendo es el tiempo de descuento, fue excesivo, porque en la segunda parte no hubo cambios, no hubo intervenciones médicas, no hubo nada para añadir tres minutos. Debió añadir uno solo»-

El entrenado italiano muestra así de nuevo su descontento por lo acontecido el miércoles en el Bernabéu, postura que no le da la razón y que realiza de manera parcial. En ningún momento Allegri ha hecho menció al gol anulado a Isco, que no estaba en fuera de nuego, y defiende la actitud de Buffon: «Durante veinte años, ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Si una vez, en una situación difícil, deja esas declaraciones, puedo entenderle. Desde el sillón de casa es todo más sencillo. No os olvidéis que Gigi en los últimos dos años encajó cuatro goles en Cardiff, tres con el Barcelona, tres en la ida, los cuatro en el España-Italia... Llegas ahí, ganas 3-0 en Madrid, en los últimos 20 segundos pasa algo así y desafío a cualquiera a no tener una reacción así. Él que no haya entendido a Buffon, que haga un curso de psicología»