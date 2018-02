Real Madrid Morata confiesa que dejó el Madrid porque no jugaba partidos importantes «No jugué ninguna eliminatoria de Champions, ningún partido contra el Barça, Atlético, Sevilla, Valencia...»

13/02/2018 14:16h

Álvaro Morata ha concedido una entrevista al programa «Fiebre Maldini» de «Movistar+». El exmadridista ha repasado su carrera, sus inicios en el Atlético, su paso por el Real Madrid y por Italia y su estancia en la Premier League. El delantero blanco ha explicado por qué cambió las rayas rojiblancas por el blanco y los motivos que le llevaron a irse del Real Madrid el pasado verano.

El actual jugador del Chelsea comenzó jugando en las categorías inferiores del Atlético. Sin embargo, acabó marchándose del club y terminó enrolándose en las filas madridistas: «Empecé en el Atlético y muy bien hasta que en un determinado momento empecé a no disfrutar tanto del fútbol. No jugaba mucho, no tenía muy buena relación con mis compañeros, salvo con Koke y alguno más, y le dije a Amorrortu que me quería ir. Él me dijo que era el primer chaval que no quería jugar en el Atlético. Sí quería jugar en el Atlético, pero no me divertía, tenía estrés y hasta que un jugador se ve en juveniles que se ve si va a poder ser profesional, es fundamental divertirse. Yo pensaba 'si no juego con 14-15 años en el Atleti igual es que no valgo'. Al final me empecé a divertir al año siguiente. Y al final también influye la suerte. He visto muchos jugadores mejores que yo, pero estaban obsesionados y sobre todo no tenían una familia detrás como la mía».

Uno de los entrenadores más importantes en la carrera de Álvaro Morata ha sido Mourinho. Preguntado sobre el portugués, el exmadridista dice lo siguiente: «A los canteranos trataba de cuidarnos mucho, nos daba una de cal y una de arena. Me hizo mi primer contrato gordo en el Madrid, me llamó después de un mal entrenamiento y me dijo 'si te lo montas bien no vas a tener que trabajar en tu vida, pero ahora te toca elegir hasta dónde quieres llegar, así que ponte a trabajar bien'».

El delantero español ha recordado también una acción que tuvo a Diego Costa como protagonista: «Mourinho me dio la alternativa y no lo hice mal, metí goles. Jugaba de extremo izquierdo con Nacho por detrás de lateral siempre. Nacho y yo nos mirábamos y decíamos vamos a repartir, vamos a dar cera, que es lo que le gusta al míster. Recuerdo un partido contra el Atlético en el Calderón, Mourinho nos dijo a Nacho y a mí que había que dar cera. Me acuerdo que le di una patada a Diego Costa brutal. Lo recuerdo con Diego a veces cuando nos cruzamos».

Desde que abandonara el Real Madrid el pasado verano, Álvaro Morata ha repetido en numerosas ocasiones que sigue siendo seguidor blanco. Sin embargo, preguntado sobre su marcha del club, declara lo siguiente: «Yo no pedía ser titular en el Madrid, sé que esta gente es otro rollo, de otro planeta. Pero al final no jugué ninguna eliminatoria de Champions, ningún partido contra el Barça, ningún partido contra el Atlético, ningún partido contra el Sevilla, contra el Valencia... Me habría encantado jugarlo todo en el Madrid, pero por circunstancias no se puede y no se acaba la vida. Siempre está ahí el Madrid, yo soy fan del Madrid, veo los partidos del Madrid».