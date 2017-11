Liga Real Madrid y Atlético, únicos equipos de la Liga sin penaltis a favor El Celta, tercer conjunto que no había disfrutado de penas máximas en las doce primeras jornadas, rompía la racha ante el Leganés

Real Madrid y Atlético son ya los únicos clubes de Primera división a los que los árbitros aún no han señalado ningún penalti a favor a lo largo de esta temporada. El Celta, que era el otro conjunto que todavía no había lanzado desde los once metros, vio cómo Hernández Hernández rompió la racha al señalar una pena máxima en su partido ante el Leganés. En el encuentro disputado este viernes en Balaídos, un duelo que inauguró la jornada 13 del campeonato, el colegiado canario señaló el punto fatídico después de un derribo de Erik Morán sobre Jonny.

Resulta curioso que Real Madrid y Atlético, dos de los equipos que más atacan en la Liga, sean los únicos a los que los árbitros no han señalado aún penaltis a favor. El Celta, que empezaba la jornada 13 de la Liga sin penas máximas a favor, disfrutó de su primer lanzamiento después de que Hernández Hernández señalara los once metros por un derribo sobre el lateral celeste Jonny que cometió Erik Morán, defensor del Leganés que vio la cartulina amarilla en esa acción. Iago Aspas, el encargado de ejecutarlo, engañó a Cuéllar y envió el balón a la red, un gol que sirvió a los vigueses para inaugurarel marcador.

Al Real Madrid, que hoy se enfrenta al Málaga en el Bernabeú, sí le han pitado un penalti en contra a lo largo de la temporada, mientras que el Atlético, que visita al Levante, ha sido castigado con dos penas máximas. Deportivo, Valencia y Levante, todos con tres, son los conjuntos de Primera división que más penas máximas han tenido a favor en las doce primeras jornadas de la Liga.

El Barcelona, actual líder de la Liga, ha ejecutado dos penaltis, mientras que los árbitros no le han señalado aún ninguno en contra.