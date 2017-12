Recuerden aquel 0-4

24/12/2017 11:00h Actualizado: 24/12/2017 11:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona dejó que el Madrid se desgastara en la primera mitad con su presión alta y su estricto marcaje al hombre. Los de Zidane corrían mucho y pensaban poco, intentaban más de lo que concretaban y su propuesta futbolística era muy pobre. Pero lograron secar a Messi y desdibujar al Barça, que jugaba como no le gusta, es decir, sin el balón, pero también sin demasiados problemas para defenderse. Notamos la tensión de un clásico pero el aburrimiento de un partido menor.

Todo cambió en la reanudación. El Madrid salió más cansado y el Barça más rápido, los nervios afloraron en el Bernabéu y los blancos empezaron a perder balones, a cometer errores no forzados y a tomar decisiones equivocadas, como la de Kova dejándole el carril central a Rakitic para que organizara el primer gol del Barça. Y como señaló David Gistau, «la descomposición del Madrid después del gol fue casi una falta de profesionalidad».

Sergio Ramos debió ser expulsado por una agresión a Suárez pero sólo vio la cartulina amarilla. El Barcelona jugaba a placer y el Madrid parecía noqueado, sobre todo tras el segundo gol, de penalti, de Messi, y la expulsión de Carvajal que nadie discutió, ni el propio jugador. El Bernabéu vio cómo sus jugadores, angustiados, no daban con la solución, pero no les vio arrodillados, ni humillados, y jugando con 10 lograron abrir el partido con un toma y daca alocado en el que gozaron de sus mejores oportunidades, aunque sin realizarlas. El Barça no ganó ayer la Liga, pero la dejó pagada y dejó dicho que ya en mayo mandaría un Glovo a por ella. Pero quien pretenda dar al Madrid de esta temporada por finiquitado, tiene que recordar que el año que el Bacelona incluso sin Messi ganó en Chamartín 0 a 4, fue el de la primera Champions de Zidane. La Liga es una nostalgia, la gloria se mide por Champions y las Champions se perfilan en abril y se deciden en mayo.

Las euforias culés tendrían que hacer promedio con las muchas dificultades que todavía los de Valverde tienen para enfrentarse a equipos grandes, duros y que no se descomponen ni ante las más adversas circunstancias: ahí está el Chelsea, esperando en octavos, un rival que le trae al barcelonismo algunos de sus más hermosos recuerdos, pero también algunos de los más amargos. Hablando de los recuerdos del Chelsea, hay que decir que estuvo feo que el Bernabéu pitara a Andrés Iniesta cuando fue sustituido: hay una cortesía de fondo, eterna, que si se pierde se pierde con ella el sentido de la Historia.

Ganar en el Bernabéu es un trofeo en sí mismo para todos los equipos del mundo, pero especialmente para el Barcelona. La de ayer fue una victoria trabajada con oficio y resistencia en el primer tiempo y resuelta sin sufrir demasiado en el segundo. Pero ni ese Madrid es el Madrid ni los equipos que en febrero el Barça se encontrará en Europa son tan menguantes. El Madrid tiene que encontrarse, que reconocerse en su identidad temible y victoriosa. Si no se da prisa, el PSG le pasará por encima en octavos y entonces sí que su temporada no tendrá otra consideración que la del más absoluto de los fracasos.

Este Barça es menos brillante, menos propositivo y menos voluptuoso que el de Guardiola, pero conoce mejor sus limitaciones y sabe cómo disimularlas, a la vez que sabe exprimir hasta la última gota de su talento y de sus posibilidades, aunque no sean tan extraordinarios como los del pasado. No sé hasta cuándo podrá aprovecharse el Barça de las enseñanzas de Cruyff y Pep sin que venga otro entrenador a actualizarlas, como hizo Guardiola con lo que nos enseño Johan. Para tal propósito creativo, Valverde no es el hombre adecuado porque se requiere el sentido de la grandeza del que él carece por completo pero mientras el genio que necesitamos llega, podemos tirar de este Txingurri aseado, educado y suficientememte listo para, hacernos parecer, en nuestra decadencia ensimismada, unos chavales con no pocas opciones de esta noche, llevárnoslo todo por delante.