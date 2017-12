Mundial 2018 La FIFA fuerza una reunión con el Gobierno por la crisis de la Federación La alarma ante la posible exclusión de España del Mundial por injerencias políticas en el «caso Villar» obliga a una cita entre Infantino y Méndez de Vigo

La organización supranacional del fútbol conocida como FIFA ha forzado una reunión con el Gobierno de España después de haber enviado una carta a la Federación Española en la que advierte, una vez más, de que la injerencia política en la crisis derivada de la expresidencia de Ángel María Villar podría acarrear una exclusión de la selección española en el próximo Mundial de Rusia. Aunque nadie se cree que esto vaya a suceder, la FIFA ha forzado una reunión entre su presidente, el suizo Gianni Infantino, y el ministro de Educación, Cultura y Deportes y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Incluso el presidente Mariano Rajoy intervino ayer en la trifulca: «Estoy convencido de que España va a estar en el Mundial y de que además lo vamos a ganar». El trasfondo del enredo, auspiciado por la detención de Villar en una acción policial y judicial, reside en el recurso que presentó el Consejo Superior de Deportes (CSD) ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) para que se repitieran las elecciones a la presidencia de la Federación (FEF).

La detención de Villar está en el origen de todo. Presidente de la FEF desde 1988 y reelegido el pasado 22 de mayo para un octavo mandato consecutivo, su arresto produjo un cisma el pasado 18 de julio durante la operación Soule, que se inició a consecuencia de una denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) presentada en 2016 cuando todavía era Miguel Cardenal el secretario de Estado. La investigación sobre Ángel Villar se ha centrado en el cobro de comisiones por la celebración de partidos de la selección y la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo Gorka, abogado especializado en derecho deportivo que está al frente de varias empresas donde eran desviadas cantidades de dinero y que nunca ha trabajado para la Federación.

El actual secretario de Estado, José Ramón Lete, presentó una solicitud ante el TAD hace unos meses en la que reclamaba que se repitiesen las elecciones a la presidencia de la Federación, ahora ocupada por Juan Luis Larrea, en ausencia de Villar. El TAD ya había rechazado la repetición del proceso electoral y ha trasladado el asunto al Consejo de Estado, que debe emitir una resolución en breve. Esto es lo que la FIFA considera injerencia política.

La FIFA envió una carta, el modo oficial de expresarse entre las instituciones deportivas, a la Federación en la que expuso una creciente inquietud por la supuesta inestabilidad de la institución española. Pese a que Villar ha dimitido de sus cargos en la FIFA y en la UEFA después de la detención y de los casos de corrupción que asolaron a ambas organizaciones supranacionales (tuvieron que renunciar los expresidentes Blatter y Platini), la FIFA considera ahora que el lío en la Federación puede llegar a afectar a la presencia de España en el Mundial ruso.

La Federación emitió un comunicado en el que informa de que durante el sorteo del Mundial de Rusia, celebrado el pasado 1 de diciembre en Moscú, Juan Luis Larrea se reunió con representantes de FIFA y UEFA, y que en dichos encuentros «los representantes de FIFA y UEFA mostraron una enorme preocupación por la situación que está atravesando la Real Federación Española de Fútbol y manifestaron su más firme interés en desplazarse a España y mantener, lo antes posible, una reunión con las más altas instancias deportivas de nuestro país, con el fin de tener un mejor y más amplio conocimiento del tema».

Hace tres días que la petición de la FIFA llegó al Consejo Superior de Deportes a través de una notificación oficial de la Federación. En el CSD no existe ninguna constancia de una amenaza por carta de exclusión de la selección española del Mundial de fútbol, aunque sí de la preocupación de la FIFA por el devenir de la Federación. Fuentes del Consejo explicaron a ABC que se está tratando de organizar una reunión con el ministro Méndez de Vigo y el secretario de Estado José Ramón Lete con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para consolidar los términos. «Tanto la FIFA como el Gobierno español están en la misma línea de transparencia. En España existen unas leyes aprobadas por el Parlamento y se trata de cumplirlas. Igual que la FIFA impone unas reglas para acudir al Mundial de fútbol, el Gobierno cumple con la legalidad vigente». La reunión no tiene fecha fijada, pero muy probablemente se podría celebrar después de la Navidad.

La carta de la FIFA a la Federación es el epicentro de la supuesta amenaza de exclusión. «Cada miembro debe administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos», expone el artículo 13 de los estatutos de la FIFA.

Mariano Rajoy rebajó la alarma al término del Consejo de Europa en Bruselas. Dijo que «no contempla» un escenario con España fuera del Mundial. Y habló de otra interpretación respecto a la carta de la FIFA. «Estoy absolutamente convencido de que España irá al Mundial de Rusia y, además, de que lo va a ganar, que son dos cosas diferentes. A mí me ha dicho el ministro que no ha recibido ninguna comunicación de la FIFA sino una carta de alguna gente de la FIFA pidiendo una audiencia». Rajoy destacó el comportamiento que está llevando a cabo el Gobierno en el proceso electoral de la Federación. «Es ejemplar», dijo, y añadió que «quienes están al frente del CSD y del Ministerio tienen todo el apoyo por parte del presidente del Gobierno».

También opinó Javier Tebas, el presidente de la Liga. «Desconozco los términos de la carta pero no me lo creo, me parece una inocentada. Es imposible que una institución privada como la FIFA amenace a España cuando se está cumpliendo la ley y las normas españolas. Aún no es el día de los Santos Inocentes». Sergio Ramos, capitán de la selección, también opinó: «Me cuesta creer que España no vaya a estar en el Mundial».