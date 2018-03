Fútbol En la Roma ya temen a Messi «Jugamos contra un equipo que tiene un extraterrestre que se llama Leo Messi», confiesa el consejero delegado del equipo italiano

SERGI FONT

Barcelona Actualizado: 19/03/2018 18:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Messi está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. No solo a nivel goleador sino también en cuanto a la creación de juego. El argentino, máximo goleador del campeonato español, suma seis partidos consecutivos anotando (los dos partidos ante el Chelsea, Gerona, Las Palmas, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao). Ocho goles en esos seis encuentros, aunque no pudo jugar en Málaga por su tercera paternidad. Tras el sorteo de los cuartos de final de la Champions, en la Roma, equipo agraciado en el emparejamiento, ya temen los efectos devastadores que puede provocar el argentino.

El consejero delegado de la Roma, Umberto Gandini, definió a Lionel Messi como un «extraterrestre» capaz de cambiar los partidos «en un momento». El directivo italiano explicó que uno de los objetivos de la Roma era anotar como minimo un gol en el Camp Nou. «Es muy importante el primer partido y marcar un gol lo es aún más para llegar a Roma con un resultado que nos permita ir a por todas en la vuelta. Evidentemente este es el deseo», aseguró Gandini en Rai Radio. El mandatario prosiguió: «Pero jugamos contra un equipo que no solo es buenísimo, sino que también tiene a un extraterrestre que se llama Lionel Messi, que cuando decide cambiar un partido lo hace en un momento. Hay que tener mucho cuidado».

Dzeko celebra un gol de la Roma ante el Shakhtar en la Champions -EFE

El Consejero delegado de la Roma quiso dejar claro que en el club estaban muy satisfechos por alcanzar una ronda a la que hacía tiempo que no se llegaba. «Hay gran satisfacción por haber alcanzado un resultado al que el club no llegaba desde hace tiempo. En el fútbol no hay nada seguro, es un partido ilusionante. Nos da presión y lo jugaremos con todas nuestras armas, sabiendo también que tenemos la cabeza libre. Es uno de esos partidos por los que merece la pena jugar una temporada». Gandini aprovechó para congratularse por el hecho de haber mantenido en la plantilla al delantero bosnio Edin Dzeko, que desestimó una oferta del Chelsea en el mercado invernal. Dzeko es la gran estrella de la Roma y el jugador en el que se basan todas las esperanzas del club transalpino para eliminar al Barça y meterse en semifinales. «Es importantísimo, es un jugador que tuvo una oferta. Nosotros la analizamos y decidimos que nos quedáramos juntos. Es importantísimo en nuestro juego, lo demuestra también cuando no mete goles porque hace jugar bien al equipo», señaló Gandini.