Escándalo en la RFEF Mundial: Rubiales acusa a Larrea de despilfarrar dos millones en un viaje de lujo para directivos y familiares «No entiendo que estando en un momento de transición lo cerrara con una agencia, el dinero no se puede ahora devolver»

E. Yunta

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, se ha mostrado este domingo tremendamente molesto porque su antecesor en el cargo, Juan Luis Larrea, dejó cerrado un viaje de dos millones de euros para que directivos, patrocinadores y familiares acudan al Mundial de Rusia 2018. «Hay un viaje pactado para directivos, patrocinadores y familiares que ronda los dos millones de euros, es un despilfarro tremendo. Estoy muy enfadado porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto», ha afirmado antes de la comida de directivas con motivo del amistoso internacional de esta noche ante Suiza.

A pesar de su disgusto, Rubiales, que ha reconocido que las primas con los internacionales no están aún pactadas, ha confirmado que el viaje programado se tendrá que cumplir porque ya está cerrado con una agencia. «Creo que se debe viajar, invitar a los familiares de los futbolistas, pero la Federación no está para pagar unas macrovacaciones de seis o siete días en hoteles de superlujo. Ahora nos lo vamos a comer con "papas" porque está cerrado con una agencia de viajes y no se puede devolver. Se va a ejecutar, pero a partir de próxima Eurocopa las cosas no se van a hacer así porque tenemos que ejecutar una política de contención del gasto», ha explicado.

Rubiales ha apuntado directamente en este asunto contra su antecesor, Juan Luis Larrea. «Nos han dicho que el viaje se cerró por una orden verbal de Larrea, es una falta de responsabilidad por su parte, tanto como que siga en la UEFA».

El nuevo presidente federativo incidió en que este tipo de prácticas no se volverán a producir. «Yo no sé si son habituales, pero nuestra política es de transparencia. No puedo ocultar estas cosas, y lo que hay es el contratación de un viaje para 155 personas por casi dos millones de euros. Eso va a afectar a la negociación de las primas, porque obviamente, si el viaje hubiese costado 600.000 euros y hubiese sido un viaje de cinco días, tendríamos más margen para que retornase a los jugadores. Se han hecho las cosas así de mal, conmigo no se van a hacer así, no lo voy a permitir».

Plena confianza en Hierro

Rubiales también ha confirmado que tiene plena confianza en Fernando Hierro como director deportivo de la selección. «Es el director deportivo de la Federación y está convencido de que la selección tiene mimbres para hacer grandes cosas. Fernando tiene una trayectoria que no la voy a explicar yo. No hay debate en este asunto. Hace dos días renovamos a Julen y Fernando Hierro tiene contrato, no hay ningún problema», ha asegurado el presidente, que hace unos días relevó como director de marketing a Vicente Casado, el encargado de montar toda la infraestructura para España en el Mundial y el hombre clave para que Hierro volviese a la dirección deportiva de la RFEF.

Luis Rubiales también se ha referido a la polémica en la que se ha visto envuelto después de que este sábado, tras la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, pidiera a la capitana del conjunto azulgrana que retirara una «senyera» del trofeo en el momento de su entrega, una petición, que, según ha dicho, obedeció simplemente a su intención de seguir el protocolo.

Además, Luis Rubiales también se ha referido al problemas de fechas que hay esta temporada por la Supercopa de España entre Barcelona y Sevilla y ha apuntado la posibilidad de que en esta edición, y de manera excepcional, se dispute a partido único. El hecho de que el club andaluz deba disputar unas eliminatorias previas de la Liga Europa este verano ha dificultado mucho encontrar dos fechas para jugar la Supercopa. «Es muy posible que haya una novedad en la Supercopa. Estamos planteándonos la posibilidad de que sea a un partido, pero para ello tiene que haber una compensación económica tanto a la propia Federación, que pierde un partido televisado y parte de la taquilla, como también a los clubes, y es una de las cuestiones que estamos hablando Javier Tebas y yo», explicó.

«Ya le he ofrecido la posibilidad de jugar a un solo partido pero siempre y cuando no se perjudique a nadie. Esto sería una excepción y el próximo año volveríamos al formato de los dos partidos, que es el que permite a las dos aficiones disfrutar sin tener que viajar. Esta sobre la mesa pero todavía no hay nada decidido», añadió el presidente de la RFEF.