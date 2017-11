Fútbol Rubiales apunta a la Federación Confirma su renuncia a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles para presentar candidatura

S. D. | EP

El ya expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Luis Rubiales ha anunciado este lunes su renuncia voluntaria al cargo en el sindicato para optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), convencido de tener el apoyo mayoritario para construir un organismo más moderno y transversal.

«Estoy convencido de que tengo el apoyo mayoritario. Es una decisión que muchos me han pedido. Tengo ganas, ilusión y, entre todos, vamos a construir una federación mejor, más moderna, más transversal, que integre a la mujer», avanzó Luis Rubiales en una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Para Luis Rubiales tiene que llevarse a cabo esa «gran sentada» del fútbol español, en la que tienen cabida todas las instituciones como LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), para «enfocar» el rumbo del fútbol nacional «hacia el futuro».

Rubiales confirmó la noticia adelantada este lunes por la AFE, que en un comunicado, informó de su renuncia como presidente del organismo, puesto al que accedió en 2010 como relevo de Gerardo González Movilla, y su sustitución por el exjugador David Aganzo, según votación unánime de los miembros de la Junta Directiva.

El propio David Aganzo expresó su apoyo al futuro candidato a la RFEF, su antecesor Luis Rubiales. «El fútbol necesita un cambio y es la persona idónea. Ha sido futbolista, jugador y dirigente de una asociación que ha crecido en estos 7 u 8 años. Gracias a Dios, los jugadores están ahora tranquilos y no tienen problemas económicos. Y, si los tienen, actúa la AFE», destacó.

El nuevo presidente de la AFE, que anunció la próxima convocatoria de una Asamblea para que los afiliados le ratifiquen en el cargo, no ocultó que desea que Rubiales «consiga su objetivo» y dejó claro que espera que le ratifiquen en su nuevo puesto. «Es una decisión complicada. AFE ha sido, es y será transparente y democrática. La Junta Directiva me ha elegido como presidente, pero hay convocada una asamblea para que los futbolistas me ratifiquen. Así me sentiré presidente de esta asociación», subrayó.

Aganzo adelantó que el exjugador de la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Hércules Diego Rivas se incorporará a la Junta Directiva de AFE, así como cuatro jugadores de la selección nacional.