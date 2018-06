Copa de la Reina Rubiales trató de retirar una senyera durante la celebración Al reciente presidente de la RFEF no pareció gustarle que apareciera la bandera catalana atada a la Copa de la Reina. Hoy se ha explicaso: «Es por protocolo»

Un gol en el último suspiro dio la victoria al Barcelona sobre el Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina. El conjunto azulgrana lograba así su sexto título, un éxito que dejó una polémica imagen durante la celebración del mismo. Luis Rubiales, reciente presidente de la RFEF, trató de retirar una bandera de la senyera durante el festejo de las jugadoras sobre el césped.

Laura Ràfols, portera y capitana del equipo catalán, fue la responsable de recoger el trofeo de manos del dirigente. El título fue adornado por una bandera de Cataluña, algo que no debió gustar a Luis Rubiales, que le dijo a la futbolista que la quitara. La capitana se opuso y en declaraciones posteriores al canal 324, ha explicado que no hizo caso porque «poner la senyera en las orejas del trofeo es un gesto habitual y que no había razón para no hacerlo. No sé por qué me lo ha dicho y al final es la senyera, yo soy de Cataluña y siempre la ponemos, tampoco le damos mas importancia». Las imágenes no han gustado nada a la afición catalana, que se ha quejado amargamente del suceso en las redes sociales.

Por otro lado, Luis Rubiales ha dado su versión hoy de los hechos: «Laura y yo no le hemos dado importancia. Es la Copa la que va a la jugadora y no al revés, y esta solo tiene que llevar los colores del equipo campeón. A partir de ahí, estoy encantado de que le ponagn lo que quieran, pero hasta ahí es cuestión de procolo. No le pedí hacer nada a la jugadora, le dije que después de entregársela podía hacer lo que quisiera. No hay ninguna problema y los protocolos están para cumplirlos».