Camacho: «Los jugadores de Malta chochean» El capitán de la selección en el histórico 12-1 responde a las acusaciones de dopaje y de envenenamiento: «Me parece una locura, aAlgo injustificado»

El exfutbolista José Antonio Camacho, capitán de la selección española en el 12-1 a Malta en 1983, afirma que las acusaciones de dopaje de los malteses demuestran «poca categoría» y cree que «cuando se llega a una edad se chochea».

«Me parece una locura. Algo injustificado. Están compinchados para decir eso. Que entró un señor de blanco ofreciendo limones... pues no los cojáis», dijo en el programa 'Fiebre Maldini', de Movistar+.

«Están demostrando que tienen muy poca categoría deportiva. Hemos pasado todo tipo de controles. Nunca hemos tomado nada. No sé que son los esteroides. Eso de la espuma me parece... Cuando se lo llega a una edad se dicen cosas que no se deben y se dice que se chochea, y eso es lo que están haciendo», agregó Camacho.

El delantero Silvio Demanuele, uno de los jugadores de la selección de Malta de aquel partido de hace 35 años, sospecha que los futbolistas del equipo de Miguel Muñoz pudieron haber consumido esteroides, y que incluso ellos mismos fueron drogados con limones.

El seleccionador de Malta en aquel tiempo, Victor Scerri, afirma en el reportaje: «Entró un señor bajito vestido de blanco y nos ofreció una bandeja de limones cortados. Fue lo único que nos ofrecieron. Los jugadores los chuparon y después se sentían mal».

«Le pregunté al médico: '¿puede que les hayan drogado?'. Porque los jugadores perdieron la cabeza. Espero que España no hubiera hecho eso. Si eso hubiera sucedido, el fútbol estaría totalmente terminado», agregó.

El delantero Silvio Demanuele afirma al respecto: «Después de chupar los limones empezamos a sentirnos mal. Cuando chupé esos limones, me sentía borracho, como si hubiese estado toda la noche de fiesta».

El partido, jugado el 21 de diciembre de 1983 en el estadio Benito Villamarín, de Sevilla, acabó con un 12-1 para España y significó su clasificación para la Eurocopa de 1984.

El equipo que entrenaba Miguel Muñoz necesitaba ganar a Malta por al menos once tantos de diferencia para superar a Holanda y obtener el billete para Francia. En aquel torneo, España llegó hasta la final, en la que cayó ante los anfitriones.