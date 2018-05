Selección española Carvajal: «Hasta que se entregue la lista definitiva voy a intentar entrar» El lateral del Madrid se incorpora a la selección con la intención de acortar los plazos de la lesión que se produjo en Kiev

Dani Carvajal se incorporó en la tarde del lunes a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lateral del Real Madrid pasó por la mañana unas pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión que se produjo en Kiev durante la disputa de la final de la Champions League entre su equipo y el Liverpool. El resultado, una lesión de grado 2 en el músculo seminitendoso de su pierna derecha, un contratiempo que suele requerir entre dos y tres semanas de recuperación.

De esta forma, y salvo complicaciones de última hora, el jugador llegará muy justo, pero llegará, al inicio de la Copa del Mundo que se disputa en Rusia desde mediados de Junio.

«Tras las pruebas se ha visto que la lesión es pequeñita y bueno, vengo a recuperar y a intentar estar lo antes posible. La Champions ha sido algo maravilloso, increíble, pero ya estoy centrado en esto», explicó el jugador a su llegada a Las Rozas. «Voy a recuperarme, a intentar acortar plazos y hasta que se entregue la lista definitiva pues voy a intentar entrar», añadió.

La lista definitiva de 23 jugadores debe ser entregada a la FIFA el próximo 4 de junio. Después de esa fecha, y hasta un día antes del primer partido de cada selección, la convocatoria solo podría ser modificada en caso de lesión grave de alguno de los 23 elegidos.

Preguntado por si conocía los planes de Julen Lopetegui para él, Carvajal reconoció que aún no habían hablado: «Todavía no he hablado con el seleccionador, ahora les veré a todos, les daré un abrazo y llegaremos a alguna conclusión».

El lateral quiso pasar la página de la lesión y el susto que le produjo durante el partido contra el Liverpool, pues ya se perdió la Eurocopa 2016 después de lesionarse durante la final de la Champions League de ese año frente al Atlético de Madrid.

«Sí, gracias a Dios ha sido menos de lo que yo pensaba. Al final te vienen recuerdos de antes, yo ya he tenido alguna lesión que me ha apeado por ejemplo de la Euro. Son cosas que pasan. Ahora a recuperarse, estar fuerte y listo», declaró.

España comenzará a trabajar esta tarde con un entrenamiento abierto al público y disputará su primer partido amistoso de esta fase preparatoria el sábado en el estadio de La Cerámica de Villarreal ante Suiza. El 9 de junio, ya en Krasnodar, jugará el segundo y último amistoso ante Túnez.

La aventura española en Rusia 2018 comenzará el viernes 15 de junio contra la vigente campeona de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo, en Sochi. Luego se enfrentará a Irán en Kazan el 20 y a Marruecos el 25 en Kaliningrado.