Selección española Lopetegui: «Las etiquetas nos interesan poco» El seleccionador nacional destacó la calidad de Alemania, un combinado que está "creciendo y consolidándose»

EP

Actualizado: 22/03/2018 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Horario y dónde ver el Alemania-España

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, destacó que "las etiquetas" de favoritos les interesan "poco" de cara al duelo amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018 ante Alemania(viernes, 20:45 horas), un combinado alemán que está "creciendo y consolidándose gracias al buen trabajo que se ha hecho" durante los últimos años.

"Las condiciones previas y etiquetas nos interesan poco. Es un partido ilusionante y una suficiente motivación para hacer un gran partido y plasmar nuestro juego, sin sacar conclusiones definitivas de nada", declaró el técnico guipuzcoano en la rueda de prensa previa al duelo ante el combinado alemán.

Además, respecto al duelo con los germanos, el preparador nacional intentará que todos los convocados sean "protagonistas". "Somos conscientes de la oportunidad que tenemos en estos dos partidos e intentaremos competir bien y conseguir un buen resultado en el que todos sean protagonistas. Esa es la línea pero luego veremos que sucede", anticipó.

De cara al once inicial, el exentrenador del Oporto no dio pistas sobre el sustituto de Sergio Busquets. "Este viernes jugará otro en su lugar y él que salga lo hará bien porque confío plenamente en todos los que están aquí", recalcó. "Piqué va a entrenar con todos, está mejor", aunque no confirmó si el central del FC Barcelona jugará de inicio.

Respecto a las palabras de Diego Costa sobre la confianza que Lopetegui le trasladó, el preparador confirmó que el hispano-brasileño vivió esa situación con "normalidad y naturalidad. "Vivió una situación diferente y atípica por no poder competir. Pero yo trato de ser honestos con todos y manteniendo esa relación de confianza entre entrenador y jugador", afirmó.

Por último, preguntado por su homólogo en el cargo alemán, Joachim Löw, Lopetegui destacó su figura y el trabajo que se está haciendo en el fútbol alemán. "Su figura habla por su trayectoria. Ha consolidado a una generación con un estilo bien definido. Un gran éxito. Ha conseguido que la selección se parezca a un equipo, con lo cual tiene mi admiración y respeto", destacó.

"Es un equipo que no ha parado de crecer. El año pasado la Copa Confederaciones con 10 jugadores Sub-21 y la Sub-21 ganó el Europeo sin esos jugadores. Están creciendo y consolidándose gracias al buen trabajo que se ha hecho", sentenció.