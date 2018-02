Fútbol Sergi Roberto quiere retirarse en el Barça y confía en el PSG «Si nosotros remontamos un 4-0 los franceses pueden remontarle al Real Madrid», asegura el centrocampista

El Barcelona y Sergi Roberto han oficializado la renovación del centrocampista hasta el 30 de junio de 2022. El futbolista tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones pero ha reiterado que quiere retirarse en el Barcelona. También ha opinado sobre los octavos de final de la Champions. Recordado por su gol ante el PSG la pasada temporada, que culminó una remontada histórica (6-1), también se refirió a la eliminatoria en el que el equipo francés disputa como protagonista ante el Real Madrid y que perdió en el Bernabéu (3-1). «Nosotros fuimos capaces de remontar un resultado mucho peor. Siempre es posible. Con el resultado que se dio en Madrid creo que sí que pueden remontar», apuntó.

Roberto estaba feliz por su renovación. «Llevo mucho tiempo en el club y he vivido grandes momentos. Un recuerdo muy especial fue el debut en el Camp Nou ante el Celta, los títulos, la remontada... Ese gol siempre me quedará marcado». Y quiso dejar claro que no ha querido escuchar ofertas de otros clubes: «Desde que se empezó a hablar de la renovación he querido estar aquí. Es mi club de toda la vida y soy culé. Es verdad que otros equipos se interesaron, pero yo quería estar aquí y estoy contento de haber renovado hasta 2022. Y si puedo seguir más tiempo, mejor. Siempre he pensado que estaba en el mejor equipo del mundo y sabía que era muy difícil llegar. Pero siempre he luchado y con el paso del tiempo lo he visto más cerca, aunque siempre piensas en algún momento que no lo vas a conseguir. Espero que no sea mi última renovación, quiero retirarme aquí».

Sergi Roberto aprovechó el acto para agradecer el crecimiento que ha tenido con Guardiola y Luis Enrique, dos técnicos que apostaron por él: «Con Pep tuve suerte porque él era entrenador. Apostó por mí y por otros jugadores del filial, nos hizo debutar y eso se lo agradezco. Luis Enrique me dio confianza en el filial subiéndome del juvenil. Y en otra etapa me dio la opción de actuar en otra posición lo que me dio la continuidad que necesitaba. Estoy muy agradecido a ambos». Sobre la falta de jugadores de la cantera en el primer equipo en comparación con otros años argumentó que «. Luego hay cosas que no se pueden controlar hay jugadores que suben con nosotros y su sueño es triunfarporque hay futbolistas que se van a otros equipos. Yo tuve ofertas y decidí luchar por mi sueño que era jugar aquí».

Finalmente, valoró aspectos de la actualidad como la situación del equipo, la marcha de la temporada, el partido ante el Gerona de este fin de semana o la disputa del próximo Mundial en el que podría estar presente. «Estamos donde queríamos, líderes en Liga y en la final de Copa. Y en Champions tenemos un buen resultado en octavos. En enero y febrero se juegan muchos partidos y es normal que los jugadores se cansen. El equipo está con ganas», empezó comentando. Y se refirió al choque de este sábado: «Espero poder enfrentarme a Muniesa. Están haciendo una buena temporada y será un partido muy difícil. Contra los grandes lo están haciendo bien poniéndoles las cosas difíciles. Nosotros tenemos que seguir puntuando para seguir bien en la Liga». Finalmente tuvo palabras para la selección española: «Sería un sueño. Ya jugué un Mundial sub-17 y otro sub-20. Cualquier jugador quiere ir a un Mundial. Lo tengo cerca porque he ido a varias convocatorias y espero seguir jugando bien para que Lopetegui me llame».

Bartomeu le pone como ejemplo

Josep Maria Bartomeu estaba especialmente feliz con la renovación de Sergi Roberto y aprovechó el acto para ponerle de ejemplo para el resto de jugadores de la cantera que aspiran a jugar alguna vez en el primer equipo. «Es un acto muy especial porque se trata de una persona muy especial y extraordinaria, no solo como futbolista sino como persona. Hemos llegado a un acuerdo para que siga con nosotros. Era un objetivo del club porque es un jugador muy importante. Quiero agradecerle por cómo es y por el ejemplo que da a los jugadores del fútbol base. Agradecerle la paciencia, la perseverancia y el trabajo. Además de su calidad, se esfuerza y trabaja mucho y por su juventud se cuenta con él para el futuro y es un jugador que forma parte del ciclo ganador del Barça y es pieza fundamental de nuestro equipo. Por todo esto y por lo que representa estamos muy contentos y orgullosos de que siga con nosotros», aseguró el presidente azulgrana.