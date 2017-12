Fútbol Sin descanso para Bartomeu Tras renovar a Messi e Iniesta debe lidiar ahora con Mascherano

SERGI FONT

Barcelona 09/12/2017 08:40h Actualizado: 09/12/2017 08:49h

Honor, privilegio y orgullo son algunos de los sentimientos de los que hacen gala todas aquellas personas escogidas para representar a un organismo o un club. También lo siente Josep Maria Bartomeu, aunque el presidente del Barcelona no gana para disgustos. Aunque está consiguiendo sus objetivos debe capear contra las adversidades y los imponderables para que su hoja de ruta le mantenga en el riel pertinente. Mientras Ernesto Valverde trata de superar los obstáculos que le van surgiendo, el mandatario asume las adversidades y negocia para amainar las tempestades para que el equipo pueda nadar en un océano templado y tranquilo. Tras alcanzar un acuerdo para cerrar las interminables negociaciones con Iniesta y Messi para que renovasen, le ha surgido un nuevo forúnculo que debe solucionar con urgencia.

Javier Mascherano le ha comunicado su intención de abandonar el club. Su pérdida de protagonismo es la causa. El argentino pretende jugar en una Liga menor que le permita tener minutos con los que ganarse un puesto para acudir al Mundial y, de paso, asegurarse un final de carrera dorado. Nada irreparable si no fuera porqué el Barcelona le necesita tras la lesión de Umtiti (su dolencia muscular le mantendrá ocho semanas de baja) y la fragilidad de Vermaelen. El Hebei Fortune, de la Superliga china, es el candidato que más opciones tiene de contratarle. Su entrenador, Manuel Pellegrino, y su amigo Ezequiel Lavezzi han convencido al azulgrana para que acabe su carrera deportiva en el continente asiático.

Aligerar la masa salarial

El Barcelona pretende que Mascherano cumpla su compromiso hasta el 30 de junio, aunque si le traspasa ahora vería aligerada su masa salarial (cobra 6 millones netos de euros por año) y podría suplirle en el mercado invernal, ya que tiene un acuerdo con el Palmeiras para incorporar de forma inmediata a Yerri Mina por 9 millones de euros. Además, el Hebei Fortune estaría dispuesto a abonar cinco millones de euros por el traspaso de un jugador que el Barça ya tiene sobradamente amortizado.

Mascherano no quiere dilatar la situación y pretende empezar el año en la Superliga china. Sus conversaciones con Paulinho le han convencido. «Hace un tiempo que comenté en el club la situación que me toca vivir que no es culpa de nadie, sino de la realidad. Uno no puede negarla: perdí el protagonismo que tuve en los años anteriores», ha explicado Mascherano. El argentino considera que «uno tiene que buscar su felicidad, un camino en el que se sienta pleno y sienta que es importante en lo que hace». Incluso va más allá y relaciona los problemas físicos que está teniendo con su nueva situación en el club azulgrana: «En los últimos meses tuve once lesiones musculares y creo que es por la falta de continuidad. Nunca me había pasado esto». Su objetivo es recuperar el protagonismo perdido para disfrutar de un último torneo con Argentina: «Tengo asumido que mi historia con la selección termina en Rusia».

El futuro de Mascherano es el último incendio que le ha surgido a Bartomeu, que ya tuvo que disfrazarse de bombero en contrariedades anteriores. Las renovaciones de Andrés Iniesta o de Leo Messi se prolongaron excesivamente en el tiempo hasta consumir las energías del presidente, que logró finalmente superar el brete y zanjar el problema. Superado en el affaire Neymar, ha logrado restituir la normalidad en el día a día del equipo de Valverde, que se niega a desprenderse de Mascherano. «Es un jugador nuestro y contamos con él. Estamos contentos con él y queremos que se recupere. Es un jugador muy comprometido desde hace mucho tiempo», apuntó el técnico.