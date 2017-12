Fútbol Suárez reaparece en el momento justo Ya es segundo en la lucha por el Pichichi tras un inicio en el que fue cuestionado

SERGI FONT

Barcelona 24/12/2017 11:00h Actualizado: 24/12/2017 11:21h

Avisaba Ernesto Valverde de que las malas rachas que ha ido atravesando Luis Suárez esta temporada acabarían por romperse de un momento a otro. El charrúa se cansó de reiterar que no estaba ansioso, pero los partidos iban pasando y añoraba el contacto de la pelota con la red, sensaciones a las que no estaba acostumbrado. Su nueva posición en el campo, más desplazado a la banda, y un molesto dolor en la rodilla le sacaban de quicio. Pero supo sobreponerse, apretar los dientes y levantar la cabeza. Sus fogonazos se iban acortando en el tiempo hasta sumar cuatro goles en los últimos cuatro partidos antes de visitar el Bernabéu. Virgen aún en Champions, afinó su mira telescópica la semana pasada con dos goles ante el Deportivo. El «Pistolero» enterró definitivamente su mal inicio ante el Madrid y presentó, de paso, su candidatura a pelearle el Pichichi a Leo Messi, que también vio puerta ayer.

Suárez le dio el tiro de gracia al Real Madrid, al que dejó a 14 puntos de distancia en la clasificación (aunque con un partido menos). «El Madrid estaba obligado a ganar para recortar distancia en la Liga y sabíamos que iban a presionar mucho en la primera parte, teníamos que aguantar y espera a la segunda parte para ser superiores», explico el delantero, que celebró su gol: «Es lindo marcar en esta clase de partidos por lo que significa, pero lo importante es la victoria. Personalmente, me ayuda mucho este gol».

El Barcelona se marcha de vacaciones con el campeonato de invierno bajo el brazo y habiendo dado un golpe de autoridad en la mesa ante un rival directo en la lucha por el título. «Son tres puntos muy importantes y estoy satisfecho por el trabajo del equipo. Te deja contento poder plantar cara a uno de los rivales más difíciles de la Liga y sumar de tres en tres puntos», reconocía el uruguayo, que junto a Messi y Mascherano tendrá permiso para reincorporarse el próximo 2 de enero, tres días después que el resto del equipo.

Suárez ya suma diez goles en la Liga, igualando a Zaza que ayer no solo no marcó ante el Villarreal sino que fue expulsado por doble amarilla. El charrúa se coloca a cinco tantos de Leo Messi en la clasificación de máximos anotadores en la Liga. Tan decisivo fue en el clásico del Bernabéu que incluso podría haber causado la expulsión de Sergio Ramos, tras un manotazo del capitán blanco que el árbitro dejó en amarilla. No menos polémica que la acción fue la respuesta que dio Ramos a la finalización del partido cuando se le cuestionó sobre la jugada: «En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel... con Puigdemont».

Messi, 54 goles en 2017

Para Leo Messi también fue un partido especial. Es el futbolista que más goles ha anotado en los clásicos, con un total de 25, y quince de ellos en el Bernabéu. Pero el penalti que le anotó a Keylor Navas supone que acabará el 2017 con 54 tantos en su haber, contando todas las competiciones. Además, superó a Gerd Müller, máximo goleador de la historia de las cinco grandes Ligas con sus 525 goles. El argentino le supera en un tanto y lo celebró en las redes sociales: «Qué lindo finalizar el año con una importante victoria en el clásico».