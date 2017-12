La Liga Tebas: «Villar ya es historia en el fútbol» El presidente de La Liga ha pedido un informa porque no sabía que una expulsión del Real Madrid en el Mundial de clubes afectaría al clásico

El presidente de La Liga, Javier Tebas, reconoció que está «sorprendido» por la norma del Mundial de Clubes de la FIFA por la que un jugador expulsado en la final o el tercer y cuarto puesto lo arrastraría a su siguiente partido oficial, que en el caso del Real Madrid sería el clásico del 23 de diciembre ante el FC Barcelona, y que en su caso no conocía.

«Estoy sorprendido, no lo sabía, no me conozco las normas del Mundialito, pero no está bien, deben ser competiciones absolutamente independientes», valoró Tebas este miércoles tras acudir en Sevilla a la Gala de los Premios DEX.

En este sentido, el dirigente aseguró que ha «pedido» que se le haga «un informe» al respecto. «Si es así deberán cambiar la norma y más del Mundial de Clubes que no creo que sea una supercompetición y afecte a la nuestra», recalcó.

Por otro lado, habló del sistema VAR que estará en esta cita y que «ha funcionado en muchos sitios». «No tiene por qué no funcionar bien, pero no quita polémicas y en Italia parece que la Lazio se ha quejado. Sólo nos acordamos cuando hay dudas, pero en la liga alemana deben llevar más de 170 partidos y creo que sólo ha habido dos problemas, y en Italia no llega a 200 y sólo uno. Ha funcionado bien en la mayoría de partidos», advirtió.

Por otro lado, Tebas recalcó que no le parece «ni bueno ni malo» para LaLiga que el Real Madrid puede pagar la cláusula de Kepa para que juegue ya en enero como madridista. «Está en su derecho, lo establece el Real Decreto 1.006, una cosa que está en la norma me parece correcta», admitió.

Sobre Ángel María Villar, afirmó que le parece «bien» que dé entrevistas y que era «un escrito de defensa jurídica». «Está en su derecho de defenderse por todos los caminos jurídicos. Es historia del fútbol ya y así va a seguir siendo», sentenció.