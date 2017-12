Fútbol Valverde descarta a Dembélé para el clásico «Pensamos que para enero puede estar, todo lo demás sería arriesgar», justifica el técnico

Barcelona 16/12/2017 19:52h Actualizado: 16/12/2017 20:02h

Ernesto Valverde ha tenido que responder a muchas preguntas que poco tenían que ver con el partido de este domingo ante el Deportivo. La marcha de Mascherano, el regreso de Dembélé o el mercado de invierno han sido algunas de las cuestiones sobre las que ha girado la rueda de prensa. A nadie se le escapa que una victoria ante los gallegos y un triunfo la próxima semana ante el Madrid en el Bernabéu podría alejar a los blancos a 14 puntos en la clasificación. «Es una suposición, pero que si se da, estaría bien», comentó el técnico, aunque avisa que no será fácil: «Con el cambio de entrenador, el Depor está más confiado y vendrá con la ilusión de poder ganar. Es un equipo peligroso». El extremeño también fue taxativo al descartar a Dembélé para el clásico de la próxima semana. «Ha empezado a hacer entrenamientos con el grupo. La semana que viene tendrá más trabajo, pero la idea inicial se mantiene, que es que vuelva a jugar en enero. Todo lo contrario sería arriesgar», ha explicado sobre el francés.

Valverde desconfía de la posición que ocupa el Deportivo en la clasificación, rozando los puestos de descenso y cree que la victoria la pasada semana ante el Getafe les puede animar: «En todos los partidos la dificultad es grande. Cuando el Celta, por ejemplo, te empata no es que no hayas hecho todo lo mejor por ganar, sino porque el rival también juega. Nuestra intención es preparar el partido con la máxima intención de ganar, pero no siempre se da. Unos días metes todas las ocasiones y otros, no. Mañana es un partido en el que tenemos que estar muy atentos», apuntó. Y se refirió también a la situación de Mascherano y su futuro, que está más fuera del Barça que dentro: «Mascherano aún está aquí con nosotros. Las cosas no se pueden comentar alegremente. Ahora está con nosotros, contamos con él y hablar de esto nos distrae. Quedan dos partidos».

Uno de los temas que deberá dilucidar antes del partido es sobre si alinea a Busquets o lo reserva para el clásico. El centrocampista acumula cuatro amarillas y si ve otra ante el Depor no podría viajar a Madrid: «Lo tenemos que analizar mañana. Los puntos valen lo mismo los del Bernabéu, como los otros. Una amarilla también te la pueden enseñar en el banquillo o en el túnel de vestuario».

Valverde, que aseguró que «no me imagino que a España le quiten lo que se ha ganado dentro del campo», en referencia a la amenaza de la FIFA, no quiso restarle importancia al Mundial de Clubes que ha disputado el Real Madrid: «Lo bueno que tiene el Mundial de Clubes es que el que lo juega es el que ha ganado la Champions. Un enlatado allí cinco días con equipos de lejos no es lo mismo que ganar la Champions. Pero no es por quitarle importancia, a mí también me gustaría ganarlo».